Realme C01 Resmi Meluncur di Indonesia dengan Baterai 6500mAh, Cek Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA – Realme resmi meluncurkan smartphone terbarunya, realme C01 di Indonesia. Smartphone ini dibekali baterai berdaya besar untuk pemakaian dalam waktu lama dan dioptimalkan untuk gaming, terutama gim-gim populer.

Realme C01 menggunakan layar 6,8 inci HD+ LCD Eye-Comfort Display dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan puncak 900 nits. Layar ini dilengkapi teknologi DC dimming pada yang mengatur kecerahan langsung melalui intensitas arus sehingga menghilangkan kedipan layar (flicker-free) dan tetap nyaman di mata dalam kondisi minim cahaya.

Horizon Design pada realme C01 menampilkan modul kamera sebagai titik fokus visual, dengan sudut-sudut yang membulat. Desain ini memberikan realme C01 profil yang ramping dengan ketebalan 8,69mm dan bobot 210g.

Realme C01 ditenagai prosesor octa-core UNISOC T7250, yang mumpuni untuk proses rendering grafis lebih cepat untuk gaming maupun live streaming. Performa ini didukung RAM 4GB dengan Dynamic RAM tambahan hingga 8GB, atau setara total 12GB.

Perangkat ini menggunakan UFS 2.2 High Speed ROM yang meningkatkan kecepatan dan respons perangkat, termasuk saat melakukan multitasking.

Untuk kebutuhan gaming, realme C01 telah dioptimalkan khusus untuk gm Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) dan Free Fire, dengan 60FPS yang tetap stabil hingga 3 jam permainan MOBA. Perangkat ini juga telah mengantongi sertifikasi kelancaran 48-Month Aging Smoothness Test dari realme Lab, menjamin performa lancar hingga 4 tahun untuk varian 4GB+128GB dan hingga 3 tahun untuk varian 4GB+64GB.

Realme C01 dibekali baterai besar 6500mAh yang mendukung penggunaan berat seharian. Dalam sekali pengisian penuh, realme C01 mampu memutar video di YouTube hingga 19,3 jam, chatting di WhatsApp hingga 26 jam, atau navigasi Google Maps saat berkendara hingga 15,6 jam. Berdasarkan pengujian realme Lab, setelah seharian penggunaan berat, mulai dari menonton video, bermain media sosial, bermain game, chatting, hingga menggunakan aplikasi lainnya, baterai realme C01 masih menyisakan daya sekitar 26%.