OPPO A7 Pro Series 5G Meluncur di Indonesia, Dibanderol Mulai Rp7,49 Jutaan

JAKARTA – OPPO resmi meluncurkan OPPO A7 Pro Series di Indonesia sebagai lini smartphone A Series yang berdaya tahan ekstra tinggi. OPPO A7 Pro Series hadir dalam dua model, yaitu OPPO A7 Pro 5G dan OPPO A7 Pro Max 5G.

Seri terbaru dari lini A Series ini menghadirkan perpaduan kamera selfie beresolusi tinggi, baterai berkapasitas besar, performa stabil, serta desain yang stylish dan tangguh.

OPPO A7 Pro 5G menggunakan layar 6,57 inci FHD+ AMOLED 120Hz dengan screen-to-body ratio 92,8 persen. Sementara itu, OPPO A7 Pro Max 5G mengusung layar 6,78 inci 1.5K AMOLED Ultra Bright Display dengan refresh rate hingga 120Hz dan peak brightness mencapai 1.800 nits.

Pada kamera utama, A7 Pro Max 5G mengusung 50MP Main Camera dengan sensor 1/2 inci dan OIS. Fitur Power Flash menghasilkan kecerahan lebih tinggi untuk membantu foto tetap terang dalam kondisi minim cahaya. Fitur AI editing juga hadir, termasuk AI Popout, AI Remix Collage, serta Portrait Glow.

OPPO A7 Pro Max 5G.

Baik A7 Pro 5G maupun A7 Pro Max 5G dibekali 50MP Ultra-Wide AI Zoom Selfie Camera dengan field of view (FOV) hingga 100°. Kamera depan ini didukung fitur AI Auto Wide-Angle Switch yang secara otomatis mengenali jumlah orang dalam bingkai (frame) dan beralih antara 1x untuk portrait serta 0.6x untuk group shots.

Guna mendukung performa, OPPO A7 Pro 5G dilengkapi NetworkBoost Chip S1 dengan AI LinkBoost 4.0 yang meningkatkan penerimaan sinyal pada kondisi jaringan lemah. Sementara itu, fitur AI GameBoost 3.0 dan 4.300mm² Glacier VC Vapor Chamber memberikan performa gaming yang stabil agar perangkat tidak cepat panas.

Dari sisi perangkat lunak, OPPO A7 Pro Series menjalankan ColorOS 16 yang didukung Adaptive Scheduling Architecture, Extended Use Care 2.0, dan ColorOS Smoothness Boost untuk mengoptimalkan sumber daya sistem. OPPO A7 Pro Series juga telah melewati OPPO 6-Year Smoothness Test untuk memastikan kelancaran penggunaan jangka panjang.