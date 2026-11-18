Vivo V80 Series Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA – vivo Indonesia resmi meluncurkan lini smartphone terbarunya, vivo V80 Series, dalam dua model: vivo V80 dan vivo V80 FE. Perangkat ini kembali mengusung kolaborasi vivo dengan ZEISS melalui konsep ZEISS Portrait So Pro untuk teknologi fotografi, serta fitur kecerdasan buatan (AI).

vivo V80 menggunakan layar AMOLED 1,5K dengan kecepatan refresh 144Hz dan tingkat kecerahan hingga 5.000 nits. Ponsel ini ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 yang didukung RAM LPDDR4X 8GB dan penyimpanan internal UFS 3.1 hingga 512GB.

Sementara itu, model V80 FE hadir dengan layar 6,59 inci beresolusi 1,5K dengan kecepatan refresh 120Hz. Dapur pacunya mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 7400-Turbo yang dipadukan dengan RAM 8GB serta kapasitas penyimpanan hingga 256GB.

Seperti pada vivo seri V sebelumnya, kedua ponsel ini berfokus pada kemampuan fotografi dengan konfigurasi tiga kamera hasil kolaborasi bersama ZEISS.

Pada model reguler, vivo V80 dibekali kamera utama 50MP dan ZEISS Super Telephoto Camera 50MP dengan kemampuan 3x optical zoom, yang didukung ZEISS Center-Stage Portrait dengan pilihan fokus 35mm, 85mm, hingga 100mm, serta kamera ultrawide 8MP. vivo V80 juga memungkinkan perekaman video 4K 60 fps di kamera depan maupun belakang.