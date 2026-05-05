vivo X300 Ultra Hadir di Indonesia dengan Triple Prime Lenses, Videografi Kelas Profesional

JAKARTA – vivo Indonesia secara resmi mengonfirmasi kehadiran vivo X300 Ultra sebagai varian tertinggi dari lini flagship vivo X Series untuk pertama kalinya di pasar tanah air. vivo X300 Ultra dirancang sebagai smartphone dengan teknologi videografi dan fotografi unggulan dengan dukungan teknologi optik ZEISS termutakhir untuk memenuhi standar profesional para content creator.

Sistem ZEISS Triple Prime Lenses: Tiga Kamera Utama

vivo X300 Ultra menghadirkan terobosan dengan sistem ZEISS Triple Prime Lenses. Berbeda dengan smartphone pada umumnya, setiap lensa pada perangkat ini diposisikan sebagai kamera utama untuk menjamin konsistensi kualitas visual.

Konfigurasi ini terdiri dari tiga lensa spesifikasi tinggi:

14 mm Ultra-Wide Angle Camera (50 MP): Dilengkapi sensor besar dan stabilisasi CIPA 6.0, ideal untuk menangkap lanskap luas dengan detail tajam.

35 mm Documentary Camera (200 MP): Menggunakan sensor Sony LYTIA-901 untuk pertama kalinya di lini vivo. Kamera ini menawarkan penangkapan cahaya yang luar biasa dan stabilisasi CIPA 6.5 untuk hasil foto dokumenter yang emosional.

85 mm Gimbal-Grade APO Telephoto Camera (200 MP): Dengan stabilisasi CIPA 7.0 dan teknologi 60 fps AF Tracking, lensa ini mampu mengunci fokus pada objek bergerak cepat secara presisi; sangat cocok untuk memotret aksi olahraga atau konser dari jarak jauh.

Kemampuan Videografi Kelas Sinematik

Mengusung gelar “Videography King”, vivo X300 Ultra mendukung perekaman Multi-Focal 4K 120 fps di seluruh lensanya. Dukungan 10-bit Log Video memberikan keleluasaan bagi pengguna dalam proses color grading, menghasilkan rentang dinamis yang kaya layaknya produksi film profesional.

Untuk memberikan kendali penuh, fitur All-New Pro Video Mode hadir dengan antarmuka yang menyerupai kamera profesional. Pengguna dapat memantau parameter penting secara real-time, mulai dari exposure, profil warna, hingga indikator audio. Kualitas suara pun tak luput dari perhatian berkat sistem Quad-Mic Audio Recording Master yang mampu menghasilkan audio jernih dan fokus.

Performa Tangguh untuk Workflow Kreatif

Di balik kecanggihan kameranya, vivo X300 Ultra ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang dipadukan dengan chip pencitraan khusus Pro Imaging Chip VS1+. Kombinasi ini memastikan pengolahan file video berukuran besar berjalan lancar tanpa hambatan.