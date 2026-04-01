Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Vivo V70 Meluncur dalam Varian Penyimpanan yang Lebih Besar, Cek Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |16:25 WIB
Vivo V70 Meluncur dalam Varian Penyimpanan yang Lebih Besar, Cek Harganya
Vivo V70 hadir dalam varian dengan kapasitas penyimpanan lebih besar.
A
A
A

JAKARTA - Vivo meluncurkan V70 dalam varian 12GB + 512GB, memberi opsi kapasitas penyimpanan lebih besar pada smartphone lini V Series terbarunya yang dirilis bulan lalu. Langkah ini diambil Vivo menyusul tingginya permintaan konsumen.

“Respons pengguna terhadap Vivo V70 sangat luar biasa. Banyak yang merasa kemampuan kameranya memberi kebebasan baru untuk berkreasi di konser dan festival musik. Melihat tren tersebut, kami menghadirkan varian 12GB + 512GB agar mereka bisa menyimpan dan mengabadikan lebih banyak momen berharga tanpa batas,” jelas Fendy Tanjaya, Product Manager Vivo Indonesia dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Vivo V70 diluncurkan sebagai smartphone yang menghadirkan pengalaman telephoto presisi dengan dukungan sistem ZEISS All Main Camera.

Pengalaman telephoto pada V70 didukung kamera 50MP ZEISS Super Telephoto dengan sensor Sony IMX882. Fitur 10x Telephoto Zoom mampu menangkap detail ekspresi hingga siluet artis dari jarak jauh dengan tajam. Teknologi AI Stage Mode secara cerdas menyesuaikan pencahayaan panggung yang dinamis, menjaga subjek tetap terang, minim blur, dan warna konsisten meski di bawah sorotan lampu kontras. Sementara itu, AI Audio Noise Eraser memungkinkan pengguna mengurangi kebisingan latar setelah perekaman, sehingga suara utama tetap jelas dan fokus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Smartphone Vivo vivo V70 Vivo
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement