Vivo V70 Meluncur dalam Varian Penyimpanan yang Lebih Besar, Cek Harganya

JAKARTA - Vivo meluncurkan V70 dalam varian 12GB + 512GB, memberi opsi kapasitas penyimpanan lebih besar pada smartphone lini V Series terbarunya yang dirilis bulan lalu. Langkah ini diambil Vivo menyusul tingginya permintaan konsumen.

“Respons pengguna terhadap Vivo V70 sangat luar biasa. Banyak yang merasa kemampuan kameranya memberi kebebasan baru untuk berkreasi di konser dan festival musik. Melihat tren tersebut, kami menghadirkan varian 12GB + 512GB agar mereka bisa menyimpan dan mengabadikan lebih banyak momen berharga tanpa batas,” jelas Fendy Tanjaya, Product Manager Vivo Indonesia dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Vivo V70 diluncurkan sebagai smartphone yang menghadirkan pengalaman telephoto presisi dengan dukungan sistem ZEISS All Main Camera.

Pengalaman telephoto pada V70 didukung kamera 50MP ZEISS Super Telephoto dengan sensor Sony IMX882. Fitur 10x Telephoto Zoom mampu menangkap detail ekspresi hingga siluet artis dari jarak jauh dengan tajam. Teknologi AI Stage Mode secara cerdas menyesuaikan pencahayaan panggung yang dinamis, menjaga subjek tetap terang, minim blur, dan warna konsisten meski di bawah sorotan lampu kontras. Sementara itu, AI Audio Noise Eraser memungkinkan pengguna mengurangi kebisingan latar setelah perekaman, sehingga suara utama tetap jelas dan fokus.