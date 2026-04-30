Vivo T5 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Intip Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA – vivo mambawa kembali lini T Series di Indonesia dengan menghadirkan vivo T5 Series dalam dua model: T5 dan T5 Pro. Lini T Series baru ini diposisikan sebagai perangkat all-rounder dengan desain stylish, produktivitas tinggi, dan pengalaman hiburan dan gaming yang imersif bagi mahasiswa hingga profesional muda.

Kedua ponsel vivo T5 Series ini membawa peningkatan spesifikasi yang cukup signifikan dibandingkan pendahulunya, terutama pada chipset, daya tahan baterai, dan integrasi kecerdasan buatan (AI).

vivo T5 Pro 5G ditenagai oleh chipset Dimensity 7400-Turbo yang dipadukan dengan penyimpanan UFS 3.1. Kombinasi ini diklaim mampu mencatatkan skor AnTuTu melampaui 1 juta poin.

Performa yang dirasakan saat melakukan multitasking berat atau bermain game populer seperti Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends dengan dukungan hingga 90fps. Untuk menjaga kestabilan suhu dan daya saat sesi gaming panjang, vivo menyematkan teknologi Bypass Charging 2.0 yang mengalirkan daya langsung ke motherboard tanpa melewati baterai.

Baterai Besar dan Kamera Andal

vivo T5 Pro 5G dibekali baterai berkapasitas 6500mAh dengan pengisian cepat 90W Flashcharge memungkinkan pengisian daya dari 1 hingga 50% dalam waktu 23 menit pada fast mode, serta mencapai 100% hanya dalam 52 menit. Sementara model standar, vivo T5 hadir dengan kapasitas baterai yang lebih besar 7200mAh BlueVolt Battery yang didukung pengisian daya cepat 44W FlashCharge.

Kedua model mendukung Bypass Charging 2.0 yang memungkinkan aliran daya langsung ke motherboard tanpa melalui baterai, sehingga membantu menjaga performa tetap stabil, terutama saat digunakan dalam waktu lama.

Dalam hal fotografi, vivo T5 Pro 5G hadir dengan konsep Total Sharp Camera, sebuah sistem kamera yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para kreator konten dan profesional media sosial.

Ponsel ini mengandalkan sensor 50MP Sony IMX882 pada kamera utama yang didukung lensa 8MP Wide dan kamera depan 32MP. vivo T5 Pro 5G dapat melakukan perekaman video 4K pada kamera depan maupun belakang dengan kualitas visual yang konsisten dan beresolusi tinggi dari sudut pandang mana pun.

Sementara itu, vivo T5 mengusung 32MP Front Camera dan 50MP AI Wide Camera memberikan sudut pandang (field of view) lebih luas untuk kemampuan menangkap lebih banyak objek dalam satu frame.