Vivo V70 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA – Vivo resmi meluncurkan Vivo V70 Series di Indonesia, menghadirkan dua model: Vivo V70 dan Vivo V70 FE. Mengusung konsep “Dual Portrait Master”, Vivo membawa peningkatan besar pada sistem kamera dan performa dibandingkan seri sebelumnya.

Vivo V70: Festival Portrait Master

Vivo V70 menghadirkan pengalaman telephoto lebih presisi dengan sistem ZEISS All Main Camera:

50MP ZEISS OIS Main Camera (Sony LYT-700V)

50MP ZEISS Super Telephoto Camera (Sony IMX882)

50MP ZEISS Front Camera

Selain itu vivo V70 dilengkapi 8MP ZEISS Ultra Wide-Angle Camera

Fitur unggulan hadir melalui integrasi 10x Telephoto Zoom dengan AI Stage Mode, sebelumnya hanya tersedia di lini flagship X Series. Fitur ini menjaga detail tetap tajam dan warna konsisten meski diambil dari jarak jauh, ideal untuk konser atau festival.

Desainnya mengusung Flagship Metal Design pada modul kamera serta Lightweight Metal Frame di keempat sisi, membuat perangkat ringan namun tetap kokoh. Layar 6,59 inci Flat Screen dengan Ultra-Thin Bezels dan ketebalan 7,59 mm memberi kesan premium sekaligus nyaman digunakan.