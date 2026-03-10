Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Vivo V70 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |10:50 WIB
Vivo V70 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
Vivo resmi meluncurkan V70 Series di Indonesia.
A
A
A

JAKARTA – Vivo resmi meluncurkan Vivo V70 Series di Indonesia, menghadirkan dua model: Vivo V70 dan Vivo V70 FE. Mengusung konsep “Dual Portrait Master”, Vivo membawa peningkatan besar pada sistem kamera dan performa dibandingkan seri sebelumnya.

Vivo V70: Festival Portrait Master

Vivo V70 menghadirkan pengalaman telephoto lebih presisi dengan sistem ZEISS All Main Camera:

  • 50MP ZEISS OIS Main Camera (Sony LYT-700V)
  • 50MP ZEISS Super Telephoto Camera (Sony IMX882)
  • 50MP ZEISS Front Camera
  • Selain itu vivo V70 dilengkapi 8MP ZEISS Ultra Wide-Angle Camera

Fitur unggulan hadir melalui integrasi 10x Telephoto Zoom dengan AI Stage Mode, sebelumnya hanya tersedia di lini flagship X Series. Fitur ini menjaga detail tetap tajam dan warna konsisten meski diambil dari jarak jauh, ideal untuk konser atau festival.

Maudy Ayunda BA Vivo V70

Desainnya mengusung Flagship Metal Design pada modul kamera serta Lightweight Metal Frame di keempat sisi, membuat perangkat ringan namun tetap kokoh. Layar 6,59 inci Flat Screen dengan Ultra-Thin Bezels dan ketebalan 7,59 mm memberi kesan premium sekaligus nyaman digunakan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/16/3204576//vivo_v70_series-wk3t_large.jpg
Vivo V70 Series Segera Meluncur di Indonesia dalam Dua Model
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/16/3184970//vivo_x300_series_resmi_meluncur_di_indonesia-7WNO_large.jpg
Vivo X300 Series Resmi di Indonesia Dengan Kamera 200MP, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/16/3183374//vivo_x300_pro-bZ42_large.jpg
Vivo X300 Series Segera Meluncur di Indonesia, Usung Lensa 200 MP ZEISS APO Telephoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/16/3180680//vivo_y21d-FgTN_large.jpg
Vivo Y21d Resmi Meluncur di Indonesia, Ponsel Rp2 Jutaan dengan Baterai 6500mAh dan Bodi Tahan Banting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/16/3174058//vivo_v60_lite-0Pij_large.jpg
Vivo V60 Lite Resmi Meluncur di Indonesia dengan Teknologi Bypass Charging, Cek Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/16/3168550//vivo_x200_ultra-dHzb_large.jpg
Vivo X300 Ultra Bakal Jadi Smartphone Pertama dengan 2 Kamera Belakang 200 MP
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement