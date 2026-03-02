Advertisement
Vivo V70 Series Segera Meluncur di Indonesia dalam Dua Model

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |15:55 WIB
Vivo V70 Series Segera Meluncur di Indonesia dalam Dua Model
vivo V70 Series.
JAKARTA – vivo Indonesia mengonfirmasi kehadiran vivo V70 Series di Indonesia dalam dua model, yaitu vivo V70 dan vivo V70 FE. Seperti seri V pendahulunya, vivo V70 Series juga akan berfokus pada pengalaman fotografi, dengan tajuk “Dual Portrait Master” dan akan diluncurkan secara resmi pada 9 Maret 2026.

vivo V70 diposisikan sebagai Festival Portrait Master, dirancang untuk menangkap dinamika jarak jauh secara presisi melalui dukungan 10x Telephoto Zoom dan AI Stage Mode, memungkinkan momen seperti festival dan konser dapat tertangkap dengan detail meski dari jarak jauh. Sementara vivo V70 FE sebagai Travel Portrait Master menghadirkan kamera 200MP, yang pertama di kelas V Series, dengan OIS untuk menangkap lanskap hingga arsitektur dalam resolusi tinggi dan ketajaman optimal.

Kamera ini didukung dengan teknologi kelas flagship mulai dari imaging, performa, hingga daya tahan.

Desain ramping dan premium masih menjadi salah satu andalan dan ciri khas vivo V Series, juga hadir pada V70 dan V70 FE. Kedua smartphone ini hadir dengan Ultra Slim Bezel yang dirancang sangat tipis, 1,25 mm pada vivo V70, dan 1,35 mm pada vivo V70 FE.

 

