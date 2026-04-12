Vivo Y31d Pro Segera Rilis di Indonesia, Bawa Baterai Besar dan Ketahanan Ekstrem

JAKARTA – Vivo Indonesia mengumumkan kehadiran vivo Y31d Pro, smartphone yang dirancang untuk generasi muda dengan aktivitas harian yang dinamis dan mobilitas tinggi. vivo Y31d Pro mengusung tiga keunggulan utama: baterai besar, pengisian daya ultra cepat, dan ketahanan perangkat.

Baterai vivo Y31d Pro dibekali kapasitas 7000 mAh, salah satu yang terbesar di kelasnya. Baterai ini mampu menemani aktivitas seharian bahkan hingga keesokan hari, dan diklaim dapat bertahan dalam mode standby hingga 14 hari.

Fitur Battery Extender memungkinkan perangkat tetap digunakan untuk panggilan telepon hingga 4 menit ketika baterai di bawah 1%, serta dapat digunakan untuk navigasi maps hingga 3 jam meski tersisa 10%.

Vivo Y31d Pro juga dilengkapi teknologi 90W FlashCharge yang mampu mengisi daya dari 1% hingga 100% dalam sekitar 58 menit. Fitur Reverse Charging memungkinkan perangkat digunakan sebagai powerbank cadangan untuk mengisi daya perangkat lain saat dibutuhkan.

Dari segi ketahanan, vivo Y31d Pro mengusung sertifikasi IP68/69/69+ tahan air ekstrem, mampu bertahan dalam air hingga 1,5 meter selama 30 menit, aman digunakan saat hujan, dan tahan terhadap suhu dingin hingga –10 derajat Celcius selama 4 jam. Perangkat ini juga terlindungi dari tumpahan cairan seperti kopi, teh, soda, dan jus.