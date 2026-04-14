Vivo Y31d Pro Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA - Vivo resmi meluncurkan vivo Y31d Pro di Indonesia sebagai smartphone Y Series yang mengusung tiga keunggulan: baterai besar, pengisian super cepat, dan ketahanan ekstrem.

Spesifikasi

vivo Y31d Pro menggunakan baterai 7000mAh yang mampu bertahan hingga 14 hari dalam mode standby dan 72 jam mendengarkan musik non-stop. Smartphone ini juga dilengkapi fitur Battery Extender yang mengizinkan panggilan selama 4 menit di bawah 1%, serta Super Battery Saver yang mengoptimalkan konsumsi daya.

Baterai vivo Y31d Pro hadir dengan jaminan ketahanan hingga 6 tahun dan didukung pengisian 90W FlashCharge yang dapat mengisi daya dari 1% ke 100% dalam 58 menit. Fitur Bypass Charging 2.0 menjaga suhu tetap rendah saat bermain gim sambil mengisi daya, sehingga menghindari degradasi baterai.

Dengan konstruksi Guardian Glass, vivo Y31d Pro tahan jatuh dari ketinggian 15 meter dan tekanan hingga 50 meter. vivo Y31d Pro telah lolos uji militer SGS 5-Star serta dilengkapi sertifikasi IP68/69/69+, membuatnya tahan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit, serta dapat digunakan pada suhu -10°C hingga 4 jam.