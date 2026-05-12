vivo X300 Ultra Resmi Meluncur di Indonesia dengan Triple Prime Lenses, Cek Harganya

JAKARTA – vivo resmi meluncurkan vivo X300 Ultra ke pasar Indonesia sebagai varian tertinggi dari ponsel flagship X300 yang diluncurkan tahun lalu. vivo X300 Ultra hadir dengan tiga kamera utama, teknologi videografi dan fotografi terbaik, serta dukungan penuh dari teknologi optik ZEISS.

Sistem ZEISS Triple Prime Lenses

Perangkat ini menyematkan ZEISS Triple Prime Lenses yang terdiri dari tiga lensa utama dengan spesifikasi tinggi:

14mm Ultra Wide-Angle: Menggunakan sensor Sony LYTIA-818 50MP berukuran besar, lengkap dengan dukungan OIS untuk menangkap lanskap luas dengan detail tinggi.

35mm Documentary Camera: Lensa utama dengan resolusi 200MP yang menggunakan sensor Sony LYTIA-901, dirancang optimal untuk fotografi dokumenter dan street photography.

85mm APO Telephoto: Lensa periskop 200MP yang mendukung teknologi 60 fps AF Tracking. Lensa ini membawa standar stabilitas CIPA 7.0, menjadikannya sangat andal untuk pengambilan gambar jarak jauh seperti dokumentasi konser.

Bagi pengguna yang membutuhkan jangkauan lebih ekstrem, vivo juga menghadirkan aksesori 400mm vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra yang mampu memberikan pembesaran optik hingga 4.7x tanpa mengorbankan kualitas detail gambar.

Fitur Videografi Profesional

vivo X300 Ultra dirancang sebagai ponsel videografi profesional dengan fitur unggulan Multi-Focal 4K 120 fps High-Spec Video di seluruh lensanya. Dukungan 10-bit Log Video memberikan keleluasaan bagi pengguna dalam proses color grading, menghasilkan rentang dinamis yang kaya layaknya produksi film profesional.

Untuk audio, vivo X300 Ultra dilengkapi Quad-Mic Audio Recording Master yang memberikan enam preset audio untuk memastikan suara yang ditangkap tetap fokus dan jernih. Fitur ini didukung pula oleh konektivitas mikrofon Bluetooth nirkabel.