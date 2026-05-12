Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

vivo X300 Ultra Resmi Meluncur di Indonesia dengan Triple Prime Lenses, Cek Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |19:14 WIB
vivo X300 Ultra Resmi Meluncur di Indonesia dengan Triple Prime Lenses, Cek Harganya
vivo X300 Ultra.
A
A
A

JAKARTA – vivo resmi meluncurkan vivo X300 Ultra ke pasar Indonesia sebagai varian tertinggi dari ponsel flagship X300 yang diluncurkan tahun lalu. vivo X300 Ultra hadir dengan tiga kamera utama, teknologi videografi dan fotografi terbaik, serta dukungan penuh dari teknologi optik ZEISS.

Sistem ZEISS Triple Prime Lenses

Perangkat ini menyematkan ZEISS Triple Prime Lenses yang terdiri dari tiga lensa utama dengan spesifikasi tinggi:

  • 14mm Ultra Wide-Angle: Menggunakan sensor Sony LYTIA-818 50MP berukuran besar, lengkap dengan dukungan OIS untuk menangkap lanskap luas dengan detail tinggi.
  • 35mm Documentary Camera: Lensa utama dengan resolusi 200MP yang menggunakan sensor Sony LYTIA-901, dirancang optimal untuk fotografi dokumenter dan street photography.
  • 85mm APO Telephoto: Lensa periskop 200MP yang mendukung teknologi 60 fps AF Tracking. Lensa ini membawa standar stabilitas CIPA 7.0, menjadikannya sangat andal untuk pengambilan gambar jarak jauh seperti dokumentasi konser.

Bagi pengguna yang membutuhkan jangkauan lebih ekstrem, vivo juga menghadirkan aksesori 400mm vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra yang mampu memberikan pembesaran optik hingga 4.7x tanpa mengorbankan kualitas detail gambar.

Fitur Videografi Profesional

vivo X300 Ultra dirancang sebagai ponsel videografi profesional dengan fitur unggulan Multi-Focal 4K 120 fps High-Spec Video di seluruh lensanya. Dukungan 10-bit Log Video memberikan keleluasaan bagi pengguna dalam proses color grading, menghasilkan rentang dinamis yang kaya layaknya produksi film profesional.

Untuk audio, vivo X300 Ultra dilengkapi Quad-Mic Audio Recording Master yang memberikan enam preset audio untuk memastikan suara yang ditangkap tetap fokus dan jernih. Fitur ini didukung pula oleh konektivitas mikrofon Bluetooth nirkabel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/16/3216572//vivo_x300_ultra-49Ux_large.jpg
vivo X300 Ultra Hadir di Indonesia dengan Triple Prime Lenses, Videografi Kelas Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/16/3215613//vivo_t5_series-ftZS_large.jpg
Vivo T5 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Intip Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/16/3212343//vivo_y31d_pro-j9uv_large.jpg
Vivo Y31d Pro Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/16/3212031//vivo_y31d_pro-sgYc_large.jpg
Vivo Y31d Pro Segera Rilis di Indonesia, Bawa Baterai Besar dan Ketahanan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/16/3210046//vivo_v70-Zel8_large.jpeg
Vivo V70 Meluncur dalam Varian Penyimpanan yang Lebih Besar, Cek Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/16/3206048//vivo_resmi_meluncurkan_v70_series_di_indonesia-kvKg_large.jpg
Vivo V70 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement