JAKARTA – vivo resmi meluncurkan vivo X300 Ultra ke pasar Indonesia sebagai varian tertinggi dari ponsel flagship X300 yang diluncurkan tahun lalu. vivo X300 Ultra hadir dengan tiga kamera utama, teknologi videografi dan fotografi terbaik, serta dukungan penuh dari teknologi optik ZEISS.
Perangkat ini menyematkan ZEISS Triple Prime Lenses yang terdiri dari tiga lensa utama dengan spesifikasi tinggi:
Bagi pengguna yang membutuhkan jangkauan lebih ekstrem, vivo juga menghadirkan aksesori 400mm vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra yang mampu memberikan pembesaran optik hingga 4.7x tanpa mengorbankan kualitas detail gambar.
vivo X300 Ultra dirancang sebagai ponsel videografi profesional dengan fitur unggulan Multi-Focal 4K 120 fps High-Spec Video di seluruh lensanya. Dukungan 10-bit Log Video memberikan keleluasaan bagi pengguna dalam proses color grading, menghasilkan rentang dinamis yang kaya layaknya produksi film profesional.
Untuk audio, vivo X300 Ultra dilengkapi Quad-Mic Audio Recording Master yang memberikan enam preset audio untuk memastikan suara yang ditangkap tetap fokus dan jernih. Fitur ini didukung pula oleh konektivitas mikrofon Bluetooth nirkabel.