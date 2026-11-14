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Apakah CJ Ada di GTA 6? Ini Jawabannya

Niken Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |15:25 WIB
Apakah CJ Ada di GTA 6? Ini Jawabannya
CJ merupakan tokoh utama GTA San Andreas yang populer di kalangan fans.
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JAKARTA – Carl Johnson atau CJ adalah tokoh utama GTA San Andreas, salah satu seri Grand Theft Auto yang paling dikenang. Sosoknya yang ikonik membuat banyak pemain berharap bisa bertemu lagi dengan karakter ini. Harapan tersebut kerap muncul setiap kali ada kabar baru tentang GTA 6.

Lantas, benarkah CJ akan muncul di GTA 6? Simak ulasannya berikut ini.

Keberadaan CJ di GTA 6

Dilansir dari PCGamesN, Rockstar Games telah mengonfirmasi sejumlah karakter GTA 6, dan CJ tidak termasuk di dalamnya. Dua karakter utama yang bisa dimainkan adalah Jason Duval dan Lucia Caminos. Selain keduanya, ada Cal Hampton, Boobie Ike, Dre’Quan Priest, Real Dimez, dan Raul Bautista. Jadi, belum ada bukti resmi bahwa CJ hadir di gim ini.

Kisah GTA 6 berpusat pada hubungan Jason dan Lucia. Jason digambarkan sebagai pria yang mengerjakan berbagai pekerjaan serabutan. Setelah masa kecil yang sulit, ia bergabung dengan militer untuk memperbaiki hidup. Namun, ia kembali terseret ke lingkungan yang salah dan bekerja untuk pengedar narkoba lokal. Sementara itu, Lucia masuk penjara karena mengalami nasib buruk. Jason menjemputnya setelah masa hukumannya selesai, lalu keduanya berusaha memulai hidup baru.

Karakter pendukungnya juga punya peran masing-masing. Cal Hampton adalah teman Jason yang membantunya dalam beberapa pekerjaan. Boobie Ike disebut sebagai legenda lokal Vice City dengan bisnis di bidang properti, klub malam, dan studio rekaman. Dre’Quan Priest adalah calon produser musik yang bekerja di studio milik Boobie. Real Dimez merupakan duo musik yang terdiri atas Bae-Luxe dan Roxy. Adapun Raul Bautista adalah perampok bank berpengalaman yang kemungkinan akan bekerja sama dengan Jason dan Lucia.

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