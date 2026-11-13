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Apakah Game GTA 6 Bisa Dimainkan di PS4? Ini Penjelasannya

Niken Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |17:22 WIB
Apakah Game GTA 6 Bisa Dimainkan di PS4? Ini Penjelasannya
llustrasi.
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JAKARTA — Apakah game GTA 6 bisa dimainkan di PS4? Jawabannya akan diulas dalam artikel ini. Pertanyaan ini mungkin sedang ada di benak para gamer yang masih setia dengan PS4, sementara Grand Theft Auto VI dijadwalkan meluncur pada Kamis, 19 November 2026 mendatang.

Lantas, apakah PS4 yang sudah dimiliki masih bisa dipakai untuk menjelajahi dunia terbaru garapan Rockstar Games ini?

Ketersediaan GTA 6 di PS4

Bagi pemain PS4, kabar rilis GTA 6 bisa jadi terasa menggembirakan sekaligus membingungkan. Di satu sisi, rilis game ini sudah semakin dekat. Di sisi lain, game tersebut belum tentu bisa dimainkan di konsol lamanya. Hal ini sangat bergantung pada konsol yang menjadi target pengembangan game ini dari awal.

Rockstar sendiri mengembangkan game tersebut untuk konsol generasi saat ini. Berdasarkan informasi di laman dukungan Rockstar, GTA 6 bisa diunduh lebih awal untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X|S. Artinya, pemilik PS4 tidak bisa memasang dan menjalankan GTA 6 di konsolnya.

Konsol yang mendukung GTA 6 adalah PS5, PS5 Pro, Xbox Series X, dan Xbox Series S. PS5 standar sudah bisa memainkan keseluruhan game tanpa perlu PS5 Pro. Pemain di konsol-konsol tersebut juga sudah bisa mengunduh game lebih awal lewat pre-load sejak 10 November 2026.

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