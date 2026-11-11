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Fenomena Downgrade Gaya Hidup, Mobil Bekas Harga Terjangkau Jadi Pilihan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |17:00 WIB
Fenomena Downgrade Gaya Hidup, Mobil Bekas Harga Terjangkau Jadi Pilihan
Fenomena Downgrade Gaya Hidup, Mobil Bekas Harga Terjangkau Jadi Pilihan (Dok)
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JAKARTA - Belakangan ini, fenomena downgrade gaya hidup semakin marak. Penyesuaian gaya hidup tersebut juga terjadi pada calon konsumen mobil bekas.

Di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif, ada sejumlah aspek yang semakin dipertimbangkan sebelum membeli kendaraan, mulai dari harga pembelian, biaya operasional, hingga kebutuhan penggunaan sehari-hari.

Sejalan dengan fenomena tersebut, konsumen mobil bekas kini mulai menyesuaikan pilihan kendaraan dengan kebutuhan dan anggaran. Mobil bekas dengan harga lebih kompetitif pun bisa menjadi alternatif. Berikut pilihannya:

1. Suzuki Karimun Wagon R

Dengan harga mulai dari kisaran Rp70 jutaan, Karimun Wagon R menjadi pilihan logis bagi konsumen yang mencari kendaraan kompak untuk kebutuhan sehari-hari. Mobil ini menjadi incaran karena tersedia dalam pilihan transmisi matik serta dikenal memiliki konsumsi bahan bakar yang irit.

2. Toyota Vios

Mobil ini bisa menjadi opsi bagi konsumen yang mencari sedan bekas dengan harga di bawah Rp100 juta. Toyota Vios dikenal memiliki daya tahan mesin yang baik untuk penggunaan jangka panjang serta biaya perawatan yang relatif terjangkau.

3. Honda Civic FD

Model ini bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang mencari kendaraan bergaya sporty dengan desain yang tetap menarik. Kini, harga Honda Civic FD bekas berada di kisaran Rp130 jutaan.

Cek Harga Pasaran

Konsumen yang mencari mobil bekas disarankan untuk mengetahui harga wajar di pasaran sebelum bertransaksi. Hal ini penting agar tidak tertipu oleh banderol harga yang ditetapkan penjual.

“Smart buying bukan hanya soal mendapatkan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga memastikan kendaraan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial," ujar Direktur OLX, Agung Iskandar, Rabu (11/11/2026).

 

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