ADVAN Luncurkan AIR NEO: Laptop Tipis, Ringan, dan AI-Ready Penantang MacBook Neo

JAKARTA — Brand laptop lokal, ADVAN, meluncurkan AIR NEO, lini laptop terbarunya yang hadir dengan bobot ringan dan tipis serta performa tangguh untuk kebutuhan sehari-hari. ADVAN AIR NEO mengusung prosesor generasi baru Intel Core Series 3 (Wildcat Lake) yang dikemas dalam bodi metal yang solid namun tetap ringan.

Salah satu fitur unggulan dari ADVAN AIR NEO adalah desain ultra-light dan ultra-slim yang dirancang untuk mobilitas tinggi. Laptop ini memiliki bobot hanya 0,99 kg dan ketebalan 12,9 mm, sehingga mudah dibawa untuk berbagai aktivitas.

AIR NEO dibekali layar 14 inci FHD+ IPS yang nyaman digunakan untuk produktivitas, multimedia, hingga aktivitas kreatif sehari-hari.

ADVAN menghadirkan dua pilihan prosesor untuk AIR NEO, yaitu Intel Core 3 Processor 304 dan Intel Core 5 Processor 320. Keduanya merupakan bagian dari keluarga Intel Core Processor Series 3 yang sebelumnya dikenal dengan codename Wildcat Lake. Platform ini dirancang untuk menghadirkan keseimbangan antara performa dan efisiensi, serta dibekali kemampuan yang mendukung berbagai workload berbasis kecerdasan buatan (AI).

Penggunaan prosesor Intel ini menjadikan AIR NEO sebagai laptop yang AI-ready.