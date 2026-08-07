ADVAN Luncurkan Tablet V11, Perangkat untuk Pelajar dengan Dukungan Gemini AI

JAKARTA – ADVAN meluncurkan tablet terbarunya yang ditujukan untuk mendukung aktivitas belajar anak, ADVAN Tablet V11. Dirancang untuk pelajar, ADVAN Tablet V11 menawarkan performa untuk berbagai kebutuhan pembelajaran di era digital, termasuk kelas daring, serta dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Tablet ini menjalankan Android 16 yang dilengkapi dengan Gemini AI untuk mendukung pengalaman belajar yang lebih cerdas dan interaktif. Fitur AI ini membantu pengguna mencari referensi, merangkum materi pelajaran, menyusun ide, hingga meningkatkan produktivitas dalam menyelesaikan berbagai tugas akademik.

Layarnya menggunakan FHD+ IPS berukuran 11 inci yang nyaman saat mengikuti kelas daring, membaca e-book, mengerjakan tugas, dan menonton berbagai konten. Sementara kombinasi Responsive Docking Keyboard yang dilengkapi touchpad memberikan pengalaman mengetik seperti menggunakan laptop, sehingga memudahkan pengguna saat membuat presentasi hingga menyelesaikan berbagai pekerjaan sekolah.

Untuk performa, ADVAN Tablet V11 dibekali RAM 6GB yang dapat diperluas hingga 12GB melalui Extended RAM, dipadukan dengan penyimpanan internal 128GB. Kapasitas tersebut memberikan ruang yang cukup untuk menyimpan dokumen pembelajaran, aplikasi, hingga berbagai file multimedia tanpa mengorbankan performa.

Harga dan Ketersediaan

ADVAN Tablet V11 akan mulai tersedia secara eksklusif melalui Shopee pada 8 Agustus 2026 dengan harga spesial peluncuran Rp2.499.000.

ADVAN juga menggandeng Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand IM3 untuk menghadirkan program bundling eksklusif dengan total manfaat (benefit) senilai lebih dari Rp1 juta. Dengan bundling ini, pengguna memperoleh kemudahan akses internet yang mendukung aktivitas belajar, mulai dari mengikuti kelas daring, mengakses materi pembelajaran, hingga menggunakan berbagai platform edukasi secara lebih optimal.

Selama periode peluncuran, konsumen juga dapat menikmati berbagai voucher promo tambahan yang memberikan nilai lebih bagi pelajar maupun orang tua yang ingin memiliki perangkat belajar berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau.

(Rahman Asmardika)