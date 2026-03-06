Advertisement
Advan Luncurkan Workplus AI, Laptop Performa Tinggi untuk Gaming dan AI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |15:31 WIB
Advan Luncurkan Workplus AI, Laptop Performa Tinggi untuk Gaming dan AI
Advan Workplus AI.
JAKARTA – ADVAN resmi menghadirkan Advan Workplus AI, varian laptop terbaru di segmen mid-range untuk berbagai kalangan, mulai dari profesional muda, mahasiswa, hingga casual gamers yang membutuhkan performa tinggi, stabil, dan siap menjalankan berbagai aplikasi serta program kecerdasan buatan (AI).

Didukung prosesor AMD Ryzen™ 7 255, Workplus AI hadir sebagai laptop dengan performa responsif untuk multitasking berat, produktivitas profesional, hingga kebutuhan kreatif harian, termasuk menjalankan aplikasi berbasis AI, dengan efisiensi daya yang tetap terjaga. Dengan Dual Cooling Fan System, performa laptop ini tetap stabil saat menjalankan tugas berat maupun gaming.

Layar 14” FHD+ IPS Display dengan rasio 16:10 menampilkan kualitas gambar tajam dan luas. Sementara baterai 5.200 mAH yang didukung Super Fast 100W Type-C Charger memungkinkan pengisian daya super cepat dan efisien.

Advan Workplus AI.

Advan Workplus AI juga dilengkapi dengan Wi-Fi 6 untuk kelancaran koneksi, serta backlight keyboard yang memudahkan bekerja di kondisi cahaya minim.

 

