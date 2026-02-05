ADVAN Perkenalkan WORKMATE ULTRA: Laptop AI Entry‑level untuk Pelajar dan Profesional

JAKARTA – ADVAN resmi meluncurkan Advan WORKMATE ULTRA, laptop baru kelas entry hingga mid‑range dengan fitur kecerdasan buatan (AI) penunjang produktivitas. WORKMATE ULTRA hadir sebagai laptop AI‑ready yang terjangkau bagi pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga profesional.

Andy Gusena, Brand Director Advan Indonesia, mengatakan bahwa AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan kebutuhan hari ini, sehingga Advan ingin semua kalangan bisa mengaksesnya. “ADVAN ingin memastikan pelajar, pelaku UMKM, dan profesional muda dapat memanfaatkan teknologi AI tanpa harus mengeluarkan biaya besar,” ujar Andy.

Spesifikasi

WORKMATE ULTRA ditenagai Intel® Core™ Ultra 5 115U, yang setara dengan Intel® Core™ i7 generasi ke‑13, membawa kemampuan komputasi AI yang cerdas dan efisien dengan total 21 TOPS serta dukungan Intel AI Boost. Laptop ini mampu menjalankan berbagai aplikasi dan fitur berbasis AI dengan lebih cepat, responsif, dan hemat daya. Prosesor dipadukan dengan 8GB DDR5 RAM yang dapat di‑upgrade dan 256GB SSD.

Laptop ini menggunakan layar 14 inci FHD+ IPS yang dapat dibuka hingga 180 derajat, memberikan fleksibilitas penggunaan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari belajar, bekerja, hingga kolaborasi. Advan WORKMATE ULTRA dilengkapi baterai 6000 mAh yang didukung pengisian cepat melalui USB Type‑C 45W.