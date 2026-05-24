ADVAN Luncurkan Laptop AI AIGEN ULTRA, Cek Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |15:03 WIB
ADVAN AIGEN ULTRA.
JAKARTA — ADVAN resmi memperkenalkan AIGEN ULTRA, laptop AI terbaru yang mendukung produktivitas modern hingga kebutuhan multitasking harian dengan performa yang lebih optimal. Laptop ini dirancang untuk generasi muda dan profesional yang membutuhkan laptop dengan performa tangguh di era AI.

Spesifikasi

AIGEN ULTRA ditenagai prosesor Intel Core Ultra 5 115U yang didukung konfigurasi memori 16GB dan penyimpanan 256GB untuk mendukung komputasi berbasis AI dengan daya yang efisien dan performa optimal. Laptop ini menggunakan layar touchscreen 14 inci FHD+ IPS rasio 16:10, memberikan area kerja lebih luas dan pengalaman visual yang nyaman untuk produktivitas maupun hiburan.

Pada keyboard, AIGEN ULTRA dilengkapi dengan tombol Copilot Button yang memberikan akses cepat menggunakan tools bantuan AI.

Desain AIGEN ULTRA yang tipis dan ringan menjadikan laptop ini fleksibel untuk mobilitas dan produktivitas sehari-hari.

Harga dan Ketersediaan

ADVAN AIGEN ULTRA akan tersedia mulai 25 Mei 2026 melalui ADVAN Official Store dan berbagai platform e-commerce seperti Shopee dengan harga launching Rp9.799.000.

