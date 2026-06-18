Penjualan Jetour T2 Tembus 500 Ribu Unit dalam 33 Bulan

JAKARTA - Penjualan Jetour T2 tembus 500 ribu unit secara global hingga Mei 2026. Catatan penjualan itu ditorehkan dalam waktu 33 bulan sejak SUV boxy tersebut diluncurkan.

1. Penjualan 500 Ribu Unit

Secara keseluruhan, lini Jetour T-Series mencatatkan penjualan kumulatif hingga 700 ribu unit secara global.

“Pencapaian 500.000 unit penjualan global Jetour T2 dalam 33 bulan merupakan bukti kuat bahwa kendaraan dengan karakter tangguh, desain ikonik, dan teknologi yang relevan semakin diminati konsumen di berbagai pasar," ujar Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Ia melanjutkan, Indonesia menjadi salah satu pasar strategis bagi Jetour. "Kami optimis Jetour T2 akan terus mendapat respons positif dari konsumen yang mencari SUV berkarakter untuk mendukung gaya hidup aktif dan eksploratif,” ucapnya.

Jetour T2 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

2. Teknologi i-DM

Jetour menghadirkan T-Series i-DM sebagai lini PHEV. Melalui teknologi i-DM, kendaraan mampu mengoptimalkan penggunaan tenaga listrik untuk efisiensi di dalam kota, sekaligus menghadirkan dukungan mesin dan sistem multi-gear untuk menjaga performa di berbagai medan.

Jetour T2 i-DM telah diluncurkan secara bertahap di berbagai negara. Model ini menambah portofolio produk melalui pilihan mesin bensin dan teknologi i-DM.