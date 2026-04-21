Dari Overheat hingga Mogok, Ini Cara Tangani Mobil Bermasalah di Jalan

JAKARTA - Situasi darurat bisa saja terjadi menimpa pengendara mobil. Hal ini bisa membuat rencana perjalanan terdampak. Ketika mobil mengalami kendala seperti overheat, sebaiknya tidak usah dipaksakan untuk melanjutkan perjalanan karena bisa lebih parah.

Perjalanan yang awalnya lancar-lancar saja bisa berubah dalam hitungan menit. Di tengah kemacetan panjang, suhu mesin perlahan naik tanpa disadari.

Di perjalanan pulang, mobil tiba-tiba terasa tidak bertenaga. Atau saat berhenti sejenak, mobil justru tidak bisa dinyalakan kembali.

Situasi seperti ini bukan hal yang asing bagi banyak pengendara. Dalam kondisi tertentu kepanikan sering muncul lebih dulu. Hal ini terlebih ketika posisi berada di jalan ramai atau jauh dari bengkel.

Tidak sedikit yang akhirnya tetap memaksakan kendaraan berjalan, berharap bisa sampai tujuan, meski kondisi mobil sudah tidak sepenuhnya aman.

Padahal, setiap jenis gangguan membutuhkan penanganan yang berbeda. Ada masalah yang

masih bisa diselesaikan langsung di lokasi. Namun, ada juga kondisi kendaraan memang sudah tidak layak untuk melanjutkan perjalanan dan perlu segera dievakuasi.

“Tidak semua masalah kendaraan harus ditangani dengan cara yang sama. Ada kondisi yang cukup ditangani di lokasi, ada juga yang memang perlu evakuasi. Yang penting, pengendara punya akses ke solusi yang pas di waktu yang tepat,” ujar CEO Garasi, Ardy Alam, dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Ketika mobil sudah tidak dapat digunakan, langkah paling aman adalah menghentikan kendaraan dan melakukan evakuasi dengan metode yang tepat. Memaksakan mobil tetap berjalan dalam kondisi mesin overheat atau transmisi bermasalah justru dapat memperparah kerusakan dan meningkatkan biaya perbaikan.

Pengendara bisa memanfaatkan layanan Towing express sebagai solusi evakuasi kendaraan yang cepat dan aman. Layanan ini dapat membantu pengendara yang mengalami kendala serius di jalan, mulai dari kerusakan mesin, gangguan transmisi, hingga masalah kelistrikan yang membuat kendaraan tidak dapat melanjutkan perjalanan.