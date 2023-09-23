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Honda Perluas Jaringan Dealer Mobil Bekas Bersertifikasi di Tangerang

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |09:13 WIB
Honda Perluas Jaringan Dealer Mobil Bekas Bersertifikasi di Tangerang
Bengkel honda. (Doc. Honda)
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JAKARTA – PT Honda Prospect Motor kembali memperluas jaringan dealer mobil bekas Honda bersertifikasi dengan meresmikan Honda Bintang Used Car di Cimone, kota Tangerang, dikutip Sabtu (23/9/2023).

Dealer ketiga mobil bekas Honda bersertifikasi ini memudahkan konsumen untuk membeli mobil baru Honda dengan cara tukar tambah dan menjual mobil bekas Honda yang berkualitas dan tersertifikasi secara resmi (Honda Certified Used Car).

Honda Certified Used Car merupakan sertifikasi yang secara resmi diberikan oleh Honda kepada mobil bekas Honda dengan pemakaian dibawah 5 tahun, dan telah melalui pemeriksaan kualitas secara menyeluruh, serta direkondisi dengan menggunakan suku cadang asli Honda.

Segala pemeriksaan dan perbaikan dilakukan oleh teknisi Honda sehingga kendaraan memiliki kualitas terjamin serta harga yang bersaing.

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