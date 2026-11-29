Lepas Uji Respons Konsumen Lewat Warna Baru L8 PHEV

TANGERANG - Lepas Indonesia menghadirkan Red Ruby Concept pada model L8 PHEV dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Kehadiran konsep tersebut menjadi bagian dari eksplorasi desain sekaligus upaya perusahaan melihat respons pengunjung terhadap pendekatan estetika yang ditawarkan.

Melalui Red Ruby Concept, mobil PHEV itu tampil beda dengan nuansa merah. Pilihan warna tersebut menjadi salah satu cara sub brand dari Chery itu mengeksplorasi tampilan eksterior kendaraan.

Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja, mengatakan kehadiran konsep tersebut juga bertujuan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengenal karakter desain Lepas secara langsung.

“Melalui Red Ruby Concept pada Lepas L8 PHEV di GAW 2026, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi pengunjung untuk mengenal karakter desain Lepas secara langsung," ujar Temmy, di arena GAW 2026, dikutip Minggu (29/11/2026).

L8 PHEV warna baru di GAW 2026

Ia mengatakan, pihaknya ingin pengunjung tidak hanya melihat kendaraan dari sisi teknologi dan fungsinya, tetapi juga menikmati detail desain serta bagaimana sebuah kendaraan dapat menjadi bagian dari gaya hidup.