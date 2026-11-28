Cara Cek Lokasi Login WhatsApp Web untuk Mencegah Penyadapan

JAKARTA - Cara cek lokasi login WhatsApp Web untuk mencegah penyadapan akan diulas dalam artikel ini. Saat ini, WhatsApp Web dan aplikasi desktop banyak dipakai untuk bekerja maupun berkomunikasi sehari-hari. Di balik kemudahan tersebut, akun bisa saja terhubung ke perangkat lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Lantas, bagaimana cara mengecek perangkat dan lokasi login di akun WhatsApp? Simak ulasannya berikut ini.

Cara Mengecek Perangkat dan Lokasi Login WhatsApp Web

WhatsApp memungkinkan satu akun dipakai hingga empat perangkat tertaut sekaligus. Daftar perangkat tersebut dapat dipantau langsung dari ponsel utama. Bagi pengguna Android, cukup ketuk ikon titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih Perangkat Tertaut. Sementara itu, pengguna iOS dapat membuka Pengaturan, lalu memilih Perangkat Tertaut. Daftar ini menampilkan jenis perangkat atau peramban serta waktu terakhir aktif. Jika muncul perangkat yang tidak dikenali, akun berpotensi diakses oleh pihak lain.

Terkait lokasi, WhatsApp tidak menyediakan pelacakan GPS untuk sesi WhatsApp Web. Beberapa tampilan aplikasi memang memperlihatkan perkiraan lokasi berdasarkan alamat IP atau aktivitas login, tetapi informasi tersebut tidak selalu muncul dan tidak menunjukkan alamat fisik secara akurat.

Penggunaan VPN, jaringan internet, atau server penyedia layanan juga dapat membuat lokasi yang terbaca berbeda dari posisi sebenarnya. Oleh sebab itu, informasi lokasi sebaiknya dipakai sebagai petunjuk tambahan, sementara jenis perangkat dan waktu terakhir aktif lebih relevan untuk mendeteksi akses mencurigakan.

Cara Mencegah Penyadapan Akun WhatsApp

Jika menemukan perangkat yang tidak dikenali, segera putuskan aksesnya melalui langkah berikut:

Buka aplikasi WhatsApp di ponsel. Pilih menu Perangkat Tertaut. Ketuk perangkat yang dicurigai. Pilih Keluar atau Log Out. Setujui konfirmasi yang muncul. Setelah diputus, perangkat tersebut tidak dapat lagi mengakses akun lewat sesi sebelumnya. Pengecekan ini sebaiknya dilakukan secara berkala. Menurut Pusat Bantuan WhatsApp, pengguna dianjurkan memeriksa daftar perangkat tertaut secara rutin melalui ponsel.

WhatsApp memang secara otomatis mengeluarkan perangkat tertaut yang tidak aktif selama 30 hari serta memutus seluruh sesi tertaut jika ponsel utama tidak digunakan selama 14 hari. Meski demikian, perangkat tertaut tetap dapat berjalan saat ponsel utama sedang offline, sehingga sesi asing bisa bertahan selama belum dikeluarkan secara manual.