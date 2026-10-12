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Apple Dikabarkan Rilis MacBook Layar Sentuh Akhir Bulan Ini

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |15:14 WIB
Apple Dikabarkan Rilis MacBook Layar Sentuh Akhir Bulan Ini
llustrasi.
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JAKARTA – Apple dilaporkan berencana menggelar dua acara peluncuran produk secara terpisah pada Oktober ini. Peluncuran pertama dikonfirmasi akan berlangsung pada 13 Oktober, sementara informasi mengenai acara kedua masih sangat minim.

Acara peluncuran pada 13 Oktober yang mengusung slogan "Welcome Home" diduga akan memperkenalkan tiga produk Internet of Things (IoT) rumah pintar berbasis Siri AI. Ketiganya mencakup HomePad atau Home Hub, pengeras suara HomePod mini 2, serta perangkat Apple TV 4K generasi terbaru.

Sebagaimana dilansir GSM Arena, analis Bloomberg Mark Gurman meramal bahwa acara peluncuran kedua kemungkinan akan berlangsung pada 27 Oktober. Menurut Gurman, pada acara tersebut Apple akan memperkenalkan MacBook layar sentuh yang sudah lama dirumorkan, iPad mini berlayar OLED, serta model MacBook Pro 14 inci dan iMac yang ditenagai oleh chipset M6.

Hingga saat ini, belum banyak detail yang terungkap mengenai MacBook layar sentuh tersebut, maupun kepastian bahwa perangkat itu akan diluncurkan pada 27 Oktober. Meski belum ada infromasi resmi, laptop ini kemungkinan akan dirilis dengan harga lebih tinggi dibandingkan lini MacBook Apple lainnya.

(Rahman Asmardika)

      
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Topik Artikel :
Laptop Touchscreen MacBook Apple
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