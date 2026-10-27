Apple Perkenalkan iPad Mini Layar OLED, Ditenagai Cip A20 Pro

JAKARTA — Apple resmi memperkenalkan model iPad mini terbarunya yang menghadirkan layar OLED pertama untuk lini seri tersebut. Selain peningkatan layar yang telah dinanti-nantikan, Apple melengkapi model iPad mini baru ini dengan cip Apple A20 Pro terbaru.

iPad mini versi penyimpanan 128GB dan 256GB menggunakan CPU dengan spesifikasi yang lebih rendah (binned CPU) yang memiliki lima inti CPU, dibandingkan dengan enam inti pada model 512GB. Berdasarkan halaman spesifikasi, model dengan kapasitas penyimpanan lebih kecil tersebut memiliki satu inti efisiensi lebih sedikit dan daya NPU yang hanya setengah dari model 512GB. Spesifikasi lainnya sama persis.

Dilansir GSM Arena, model mini yang baru ini mengusung layar OLED Super Retina XDR berukuran 8,5 inci dengan resolusi 2.316 x 1.512 piksel dan refresh rate 60Hz. Menariknya, Apple belum menghadirkan peningkatan ProMotion untuk perangkat iPad terkecilnya ini.

Layar baru tersebut memiliki bezel yang lebih tipis, tingkat kecerahan puncak hingga 1.200 nits, serta tersedia dalam opsi kaca nano-texture untuk mengurangi pantulan cahaya. Perangkat ini mendukung Apple Pencil Pro maupun Apple Pencil (USB-C) standar, serta dilengkapi kamera 12MP dengan fitur Center Stage yang ditempatkan dalam orientasi lanskap.

Yang lebih menarik, Apple memindahkan dua pengeras suara ke bawah layar dan kini menggunakan sistem Acoustic Display. Konfigurasi ini dikabarkan mampu menghasilkan bass yang lebih mantap serta volume yang lebih lantang. Sistem tersebut juga mencakup tweeter khusus yang disembunyikan di antara kaca dan rangka aluminium untuk menghasilkan suara frekuensi tinggi yang lebih jernih.