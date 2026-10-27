Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Perkenalkan iPad Mini Layar OLED, Ditenagai Cip A20 Pro

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |17:18 WIB
Apple Perkenalkan iPad Mini Layar OLED, Ditenagai Cip A20 Pro
iPad Mini OLED.
A
A
A

JAKARTA — Apple resmi memperkenalkan model iPad mini terbarunya yang menghadirkan layar OLED pertama untuk lini seri tersebut. Selain peningkatan layar yang telah dinanti-nantikan, Apple melengkapi model iPad mini baru ini dengan cip Apple A20 Pro terbaru.

iPad mini versi penyimpanan 128GB dan 256GB menggunakan CPU dengan spesifikasi yang lebih rendah (binned CPU) yang memiliki lima inti CPU, dibandingkan dengan enam inti pada model 512GB. Berdasarkan halaman spesifikasi, model dengan kapasitas penyimpanan lebih kecil tersebut memiliki satu inti efisiensi lebih sedikit dan daya NPU yang hanya setengah dari model 512GB. Spesifikasi lainnya sama persis.

Dilansir GSM Arena, model mini yang baru ini mengusung layar OLED Super Retina XDR berukuran 8,5 inci dengan resolusi 2.316 x 1.512 piksel dan refresh rate 60Hz. Menariknya, Apple belum menghadirkan peningkatan ProMotion untuk perangkat iPad terkecilnya ini.

Layar baru tersebut memiliki bezel yang lebih tipis, tingkat kecerahan puncak hingga 1.200 nits, serta tersedia dalam opsi kaca nano-texture untuk mengurangi pantulan cahaya. Perangkat ini mendukung Apple Pencil Pro maupun Apple Pencil (USB-C) standar, serta dilengkapi kamera 12MP dengan fitur Center Stage yang ditempatkan dalam orientasi lanskap.

Yang lebih menarik, Apple memindahkan dua pengeras suara ke bawah layar dan kini menggunakan sistem Acoustic Display. Konfigurasi ini dikabarkan mampu menghasilkan bass yang lebih mantap serta volume yang lebih lantang. Sistem tersebut juga mencakup tweeter khusus yang disembunyikan di antara kaca dan rangka aluminium untuk menghasilkan suara frekuensi tinggi yang lebih jernih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tablet Apple Apple iPad Mini
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/16/3248400//iphone_18_pro_dan_pro_max_hadir_di_indonesia-XegZ_large.jpg
iPhone 18 Pro dan Pro Max Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/16/3247417//llustrasi-nR6w_large.jpg
Apple Dikabarkan Rilis MacBook Layar Sentuh Akhir Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/16/3241215//iphone_18_pro_dan_pro_max-zvFS_large.jpg
iPhone 18 Pro dan Pro Max Resmi Meluncur, Bawa Chip Lebih Kencang dan Kamera Aperture Variabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/16/3241191//iphone_duo-rfg5_large.jpg
iPhone Duo Resmi Meluncur, Ponsel Lipat Perdana Apple Ditenagai Chip A20 Pro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/16/3240498//perkiraan_design_iphone_ultra-f9w2_large.jpg
Prediksi Spesifikasi dan Harga iPhone Lipat Pertama Apple, Kemungkinan Tembus Rp50 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/16/3239679//apple_mengubah_nama_danau_ontario_menjadi_danau_amerika_di_aplikasi_maps-Zeiu_large.jpg
Setelah Google, Apple Ikut Ganti Nama Danau Ontario di Aplikasi Maps
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement