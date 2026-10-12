Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pengiriman Komputer Global Q3 2026 Anjlok 20,1 Persen, Lenovo Masih Memimpin

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |14:25 WIB
Pengiriman Komputer Global Q3 2026 Anjlok 20,1 Persen, Lenovo Masih Memimpin
lustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Pengiriman komputer global pada kuartal ketiga 2026 (Juli–September) tercatat sebesar 62,7 juta unit atau anjlok hingga 20,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut data International Data Corporation (IDC). Ini merupakan penurunan dua kuartal berturut-turut, menyusul koreksi sebesar 3,8 persen pada kuartal sebelumnya.

Angka pengiriman pada kuartal ketiga ini juga turun 9,1 persen dibandingkan kuartal kedua. Penurunan ini mencerminkan kondisi industri komputer global yang semakin tak menentu, sebagaimana dilansir GSM Arena.

Laporan ini menekankan bahwa angka tersebut merupakan volume pengiriman pabrikan ke saluran distribusi, bukan penjualan langsung ke konsumen akhir (end-user). IDC mencatat, sepanjang paruh pertama tahun ini para pengecer sempat menimbun stok barang untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga. Dampaknya, pada kuartal ketiga para pengecer lebih berfokus menghabiskan inventaris lama ketimbang mendatangkan pasokan baru.

"Pihak saluran distribusi kini khawatir menanggung terlalu banyak inventaris di tengah pasar saat harga tinggi terus menekan permintaan," kata Direktur Riset IDC untuk Perangkat Konsumen Jitesh Ubrani.

Meski penumpukan stok berpotensi memicu maraknya promosi dari sisi penjual, IDC memperkirakan harga perangkat komputer akan tetap tinggi di seluruh industri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/16/3237320//ilustrasi-gQ1C_large.jpg
Laptop Cepat Panas Padahal Tak Dipakai Gaming? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/16/3234298//laptop_bisnis_asus-mTDh_large.jpg
Laptop Bisnis Price-Performance Terbaik: ASUS ExpertBook P5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/16/3230277//expertbook_ultra-fmXl_large.JPG
Lima Perbandingan Laptop Bisnis untuk Investasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/16/3227454//asus_vivobook_s14_oled-wzIi_large.jpg
ASUS Vivobook S14 OLED (M3407GA), Laptop Rekomendasi Pintar dengan Baterai Awet Seharian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/16/3227665//asus_expert_series-mzgD_large.jpg
ASUS Expert Series Berbasis AMD Ryzen AI, Solusi PC Bisnis Modern untuk Era AI Enterprise
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement