Pengiriman Komputer Global Q3 2026 Anjlok 20,1 Persen, Lenovo Masih Memimpin

JAKARTA - Pengiriman komputer global pada kuartal ketiga 2026 (Juli–September) tercatat sebesar 62,7 juta unit atau anjlok hingga 20,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut data International Data Corporation (IDC). Ini merupakan penurunan dua kuartal berturut-turut, menyusul koreksi sebesar 3,8 persen pada kuartal sebelumnya.

Angka pengiriman pada kuartal ketiga ini juga turun 9,1 persen dibandingkan kuartal kedua. Penurunan ini mencerminkan kondisi industri komputer global yang semakin tak menentu, sebagaimana dilansir GSM Arena.

Laporan ini menekankan bahwa angka tersebut merupakan volume pengiriman pabrikan ke saluran distribusi, bukan penjualan langsung ke konsumen akhir (end-user). IDC mencatat, sepanjang paruh pertama tahun ini para pengecer sempat menimbun stok barang untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga. Dampaknya, pada kuartal ketiga para pengecer lebih berfokus menghabiskan inventaris lama ketimbang mendatangkan pasokan baru.

"Pihak saluran distribusi kini khawatir menanggung terlalu banyak inventaris di tengah pasar saat harga tinggi terus menekan permintaan," kata Direktur Riset IDC untuk Perangkat Konsumen Jitesh Ubrani.

Meski penumpukan stok berpotensi memicu maraknya promosi dari sisi penjual, IDC memperkirakan harga perangkat komputer akan tetap tinggi di seluruh industri.