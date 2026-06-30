ASUS Vivobook S14 OLED (M3407GA), Laptop Rekomendasi Pintar dengan Baterai Awet Seharian

JAKARTA - Bagi mahasiswa kreatif, profesional muda, hingga konten kreator skala kecil, tantangan terbesar saat bekerja on-the-go adalah ketergantungan pada colokan listrik dan performa perangkat yang lambat saat diajak multitasking. Sering kali, laptop yang bertenaga punya bodi yang tebal dan berat, sementara laptop yang tipis justru cepat kehabisan daya dan kurang bertenaga untuk pemrosesan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang kini semakin masif digunakan.

Jika kamu sedang mencari solusi kompromi terbaik antara mobilitas tinggi, performa andal, dan efisiensi daya mutakhir, ASUS Vivobook S14 OLED (M3407GA) hadir menjawab semua itu. Laptop rekomendasi ini paling ideal untuk pengguna yang butuh perangkat pintar dengan baterai yang tahan seharian.

Dapur pacunya ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen™ AI 7 445 Processor dengan Radeon™ 840M Graphics yang mengombinasikan 6 cores dan 12 threads dengan kecepatan hingga 4.6GHz. Tidak hanya itu, dukungan memori 16GB DDR5 5200 MT/s on-board serta penyimpanan super cepat 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD memastikan segala aktivitas, mulai dari menyusun skripsi, analisis data, hingga editing video ringan berjalan mulus tanpa kendala lag.

Desain Stylish, Tipis, dan Tangguh Berstandar Militer

Mobilitas tinggi menuntut perangkat yang tidak membebani saat dibawa bepergian. ASUS Vivobook S14 OLED (M3407GA) tampil dengan desain ramping dengan sasis metal berkualitas yang memberi impresi premium sekaligus kokoh.

Dengan ketebalan hanya 1.59 hingga 1.79 cm dan bobot super ringan 1.40 kg, laptop ini mudah diselipkan ke dalam tas ransel atau tote bag. Tersedia dalam dua pilihan warna elegan, Cool Silver dan Matte Gray, siap menunjang penampilan profesionalmu di depan klien maupun saat nongkrong produktif di coffee shop.

Meski bertubuh ramping, konektivitasnya tetap lengkap tanpa kompromi: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C dengan dukungan display dan power delivery, 1x HDMI 2.1 TMDS, serta 1x 3.5mm Combo Audio Jack sehingga kamu bisa terhubung ke berbagai perangkat eksternal tanpa repot membawa dongle tambahan.