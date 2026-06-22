Laptop Kerja ASUS untuk Karyawan Kantoran dengan Baterai Tahan Lama

JAKARTA - Mobilitas kerja yang semakin tinggi membuat banyak karyawan kantoran membutuhkan laptop dengan daya tahan baterai yang optimal. Aktivitas seperti meeting online, mengolah dokumen, membuka banyak tab browser, hingga bekerja dari luar kantor menuntut laptop yang mampu bertahan lama tanpa harus terus terhubung ke charger. Selain itu, desain tipis dan ringan juga menjadi nilai tambah agar laptop mudah dibawa saat mobilitas harian.

ASUS menghadirkan berbagai pilihan laptop kerja modern yang dirancang untuk mendukung produktivitas karyawan kantoran. Tidak hanya menawarkan desain premium dan performa cepat, beberapa seri terbaru ASUS juga sudah hadir sebagai Copilot+ PC dengan dukungan AI untuk membantu aktivitas kerja lebih efisien. Dengan baterai berkapasitas besar dan efisiensi daya yang baik, laptop-laptop ini cocok untuk Anda yang membutuhkan produktivitas tinggi sepanjang hari.

Pilihan Laptop Kerja ASUS dengan Baterai Tahan Lama

Pada bagian ini, Anda dapat menemukan beberapa pilihan laptop ASUS yang cocok untuk kebutuhan kerja kantoran dengan fokus pada daya tahan baterai, desain portabel, dan performa kencang, antara lain:

1. ASUS Vivobook A14 (A1404VAP)

ASUS Vivobook A14 (A1404VAP) adalah laptop dengan desain ringkas dan bobot ringan yang cocok untuk mobilitas tinggi. Bobotnya hanya sekitar 1.40 kg dengan ketebalan 1.79 cm, sehingga nyaman dibawa ke kantor maupun tempat aktivitas lainnya. Laptop ini ditenagai pilihan prosesor Intel® Core™ 7 150U atau Core™ 5 120U yang dipadukan dengan Intel® Graphics serta RAM 8GB untuk mendukung kebutuhan multitasking harian secara efisien.

Salah satu daya tarik utama laptop ini adalah fleksibilitas upgrade melalui tersedianya slot tambahan untuk RAM dan SSD. Laptop ini juga dilengkapi layar 14 inci FHD anti-glare yang memberikan tampilan jernih dan nyaman di mata untuk bekerja dalam waktu lama. Untuk kebutuhan konektivitas, laptop ini menyediakan port I/O yang komprehensif sehingga Anda lebih fleksibel menghubungkan berbagai perangkat tambahan. Harga laptop ini adalah sekitar Rp13,4 jutaan.

2. ASUS Vivobook S14 (S3407QA); Copilot+ PC

ASUS Vivobook S14 (S3407QA) hadir sebagai laptop kerja modern dengan desain tipis dan ringan yang cocok untuk mobilitas tinggi. Bobotnya hanya sekitar 1.39 kg dengan ketebalan 1.59 cm, sehingga nyaman dibawa ke kantor, co-working space, maupun saat perjalanan bisnis. Laptop ini menggunakan Snapdragon® X Processor yang dipadukan dengan Qualcomm® Adreno™ GPU untuk mendukung kebutuhan multitasking harian secara efisien.