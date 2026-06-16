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ASUS ExpertCenter D5: PC Desktop Andal untuk Bisnis Modern

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |08:00 WIB
ASUS ExpertCenter D5: PC Desktop Andal untuk Bisnis Modern
ASUS ExpertCenter D5. (Foto: dok ASUS)
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JAKARTA - Transformasi digital yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara perusahaan menjalankan operasionalnya. Sebelumnya perangkat komputasi hanya dipandang sebagai alat kerja pendukung. Kini desktop PC dan laptop menjadi bagian penting dari infrastruktur bisnis yang menentukan produktivitas, keamanan data, hingga keberlangsungan operasional perusahaan.

Sebagai salah satu pemain utama di industri PC global, ASUS menghadirkan lini perangkat komersial melalui keluarga ASUS ExpertBook untuk laptop dan ASUS ExpertCenter untuk desktop PC serta All-in-One. 

Untuk PC desktop, ASUS menghadirkan seri ASUS ExpertCenter D5, PC desktop yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Mulai dari usaha menengah hingga korporasi berskala enterprise.

Desktop PC yang Dirancang untuk Lingkungan Bisnis

ASUS ExpertCenter hadir sebagai solusi desktop bisnis yang mengedepankan stabilitas operasional dan kemudahan pengelolaan. Berbeda dengan desktop konsumen yang berfokus pada performa semata, ExpertCenter dirancang untuk mendukung penggunaan intensif dalam lingkungan kerja profesional.

Salah satu keunggulan utama lini ExpertCenter adalah standar ketahanan yang telah mengacu pada pengujian militer MIL-STD 810. Sertifikasi ini memastikan perangkat mampu beroperasi secara andal dalam berbagai kondisi penggunaan, mulai dari perubahan suhu, getaran, hingga tekanan operasional sehari-hari.

      
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