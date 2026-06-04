ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA Hadirkan Desain Elegan dengan Performa Tinggi

JAKARTA - Kebutuhan PCdesktop di tempat kerja terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas digital di kantor. Saat ini, banyak perusahaan membutuhkan solusi komputasi yang tidak hanya menawarkan performa tinggi, tetapi juga desain ringkas, efisien, dan mendukung produktivitas berbasis AI. Hal tersebut membuat kategori all-in-one PC semakin diminati karena mampu menghadirkan area kerja yang lebih rapi tanpa mengorbankan performa.

ASUS menghadirkan solusi melalui ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA. PC all-in-one bisnis ini berukuran 24 inci yang dirancang khusus untuk kebutuhan profesional dan pekerja kantoran. Produk ini hadir sebagai Copilot+ PC pertama dari ASUS pada lini bisnis all-in-one dengan dukungan prosesor AMD Ryzen™ AI dan berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Tidak hanya unggul dari sisi performa, ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA juga menawarkan desain modern yang hemat ruang, fitur keamanan bisnis yang lengkap, hingga konektivitas terbaru seperti Wi-Fi 7. Kombinasi tersebut membuat PC ini cocok digunakan untuk kebutuhan administrasi, meeting online, multitasking, hingga pengelolaan data bisnis harian.

Desain Elegan dan Hemat Ruang untuk Area Kerja Modern

ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA hadir dengan konsep desain minimalis yang sangat cocok digunakan di lingkungan kantor profesional. Form factor all-in-one membuat seluruh komponen utama menyatu dengan layar sehingga meja kerja terlihat lebih rapi dan modern.

PC ini menggunakan layar 23,8 inci dengan bezel yang cukup tipis sehingga memberikan tampilan lebih luas dan nyaman digunakan untuk aktivitas multitasking. Warna hitam pada bodinya juga memberikan kesan profesional yang sesuai untuk ruang kerja korporasi maupun kantor pribadi.

Selain tampil elegan, desain all-in-one juga membantu mengurangi penggunaan kabel berlebih di meja kerja. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi Anda yang menginginkan area kerja lebih bersih dan efisien.

Paket penjualan ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA juga umumnya sudah dilengkapi keyboard dan mouse, sehingga pengguna dapat langsung menggunakannya tanpa perlu membeli aksesori tambahan.

Performa Tinggi dengan AMD Ryzen™ AI untuk Produktivitas Kantoran

ASUS membekali ExpertCenter P600 AiO PM640KA dengan prosesor AMD Ryzen™ AI seri terbaru yang dirancang untuk kebutuhan komputasi modern berbasis AI. Pada beberapa varian, PC ini menggunakan AMD Ryzen™ AI 7 350 yang menawarkan performa tinggi untuk multitasking dan aplikasi produktivitas.

Kehadiran NPU hingga 50 TOPS menjadi salah satu keunggulan utama PC ini. NPU atau Neural Processing Unit memungkinkan berbagai proses AI berjalan langsung secara lokal tanpa terlalu membebani CPU utama. Teknologi ini sangat berguna untuk berbagai aktivitas bisnis modern seperti pembuatan meeting minutes otomatis, AI watermark, hingga fitur AI untuk konferensi online.