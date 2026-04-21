ASUS ExpertBook P1 PM1403, Laptop Bisnis dengan Performa Konsisten

JAKARTA - ASUS ExpertBook P1 (PM1403) hadir sebagai pilihan laptop bisnis yang menawarkan performa handal dan desain ringkas. Dikenal dengan daya komputasinya yang tinggi dan kemampuan multitasking yang memadai, perangkat ini dirancang untuk mendukung mobilitas profesional di berbagai situasi. Dengan berbagai pilihan spesifikasi dan fitur keamanan canggih, ExpertBook P1 siap menjadi solusi tepat bagi Anda yang membutuhkan laptop bisnis tanpa kompromi.

Prosesor dan Kinerja Andal untuk Produktivitas Optimal

ASUS ExpertBook P1 PM1403 menyediakan beberapa pilihan prosesor yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda, mulai dari Intel® Core™ i7 hingga AMD Ryzen™. Untuk varian Intel, terdapat pilihan prosesor seperti Intel® Core™ i7-13700H dengan frekuensi hingga 5.0 GHz dan 14 core serta 20 thread, yang menjamin performa maksimal bahkan saat menjalankan aplikasi bisnis yang memerlukan daya komputasi tinggi.

Selain itu, Anda juga bisa memilih prosesor Intel® Core™ i5-13500H atau i5-13420H yang menawarkan keseimbangan antara performa dan efisiensi daya.

Untuk pengguna yang lebih memilih prosesor AMD, ASUS menyediakan pilihan AMD Ryzen™ 7 7735HS, yang memberikan performa hebat dengan harga yang lebih kompetitif. Kombinasi prosesor-prosesor ini memastikan kelancaran multitasking dan menjalankan software bisnis berat, seperti aplikasi pengolahan data atau analisis.

Tak hanya itu, teknologi AI-enhanced productivity juga disematkan dalam perangkat ini, memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan efisien. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja Anda tanpa hambatan. Baik untuk pertemuan virtual, presentasi, maupun pengolahan dokumen bisnis sehari-hari, ASUS ExpertBook P1 PM1403 siap mendukung segala aktivitas profesional Anda.

Layar Berkualitas untuk Pengalaman Visual Optimal

Dilengkapi dengan layar berukuran 14 inci dan resolusi Full HD, ASUS ExpertBook P1 PM1403 menawarkan pengalaman visual yang jernih dan nyaman di mata. Teknologi anti-glare pada layar ini memungkinkan Anda bekerja dengan nyaman di berbagai kondisi pencahayaan, baik di dalam maupun luar ruangan.