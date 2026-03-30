Review ASUS ExpertBook P3 (PM3406), Laptop Bisnis Tahan Banting dengan Fitur AI dan Performa Andal

JAKARTA – ASUS meluncurkan ExpertBook P3 (PM3406) sebagai laptop bisnis tangguh, tahan banting, yang didukung performa serta fitur kecerdasan buatan (AI) canggih. Laptop ini memenuhi kriteria perangkat bisnis modern dengan durabilitas tinggi, performa mumpuni, port lengkap, serta baterai dan fitur yang mendukung mobilitas.

Desain

ASUS ExpertBook P3 (PM3406) hadir dengan bodi metal yang relatif tipis, hanya 1,79 cm, dan berat 1,3 kg sehingga ringan dan ringkas untuk dibawa. Durabilitas laptop ini teruji dengan sertifikasi MIL-STD 810H yang menjamin perangkat mampu bertahan di berbagai kondisi.

Pada sisi kanan terdapat port HDMI 2.1, dua port USB-C, USB-A, dan audio jack 3,5 mm. Sementara di sisi kiri tersedia port USB-A, RJ45 Gigabit Ethernet, serta Kensington Nano Security Slot sebagai fitur keamanan.

Di bagian belakang, tepat di bawah engsel, terdapat ventilasi besar sebagai bagian dari sistem pendingin ExpertCool untuk membuang panas dan menjaga suhu laptop saat pemakaian berat.

Keyboard ExpertBook P3 (PM3406) nyaman digunakan, meski saya belum terbiasa dengan konfigurasi dan penempatan tombolnya, terutama tombol arah. Pada tombol power terdapat sensor sidik jari sebagai fitur keamanan tambahan.