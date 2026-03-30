Review ASUS ExpertBook P3 (PM3406), Laptop Bisnis Tahan Banting dengan Fitur AI dan Performa Andal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |14:46 WIB
ASUS ExpertBook P3 (PM3406).
JAKARTA – ASUS meluncurkan ExpertBook P3 (PM3406) sebagai laptop bisnis tangguh, tahan banting, yang didukung performa serta fitur kecerdasan buatan (AI) canggih. Laptop ini memenuhi kriteria perangkat bisnis modern dengan durabilitas tinggi, performa mumpuni, port lengkap, serta baterai dan fitur yang mendukung mobilitas.

Desain

ASUS ExpertBook P3 (PM3406) hadir dengan bodi metal yang relatif tipis, hanya 1,79 cm, dan berat 1,3 kg sehingga ringan dan ringkas untuk dibawa. Durabilitas laptop ini teruji dengan sertifikasi MIL-STD 810H yang menjamin perangkat mampu bertahan di berbagai kondisi.

Pada sisi kanan terdapat port HDMI 2.1, dua port USB-C, USB-A, dan audio jack 3,5 mm. Sementara di sisi kiri tersedia port USB-A, RJ45 Gigabit Ethernet, serta Kensington Nano Security Slot sebagai fitur keamanan.

Di bagian belakang, tepat di bawah engsel, terdapat ventilasi besar sebagai bagian dari sistem pendingin ExpertCool untuk membuang panas dan menjaga suhu laptop saat pemakaian berat.

Keyboard ExpertBook P3 (PM3406) nyaman digunakan, meski saya belum terbiasa dengan konfigurasi dan penempatan tombolnya, terutama tombol arah. Pada tombol power terdapat sensor sidik jari sebagai fitur keamanan tambahan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/16/3209451//asus_zenbook_duo-fQGZ_large.jpg
5 Alasan ASUS Zenbook DUO Jadi Laptop Terbaik 2026 dengan Dual OLED 3K
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/16/3202667//realme_15_pro_5g-kZbw_large.jpg
Review realme 15 Pro 5G: All Rounder dengan Bodi Tipis, Baterai Jumbo, Tanpa Telefoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/16/3196370//lini_asus_rog_phone_8-dcX1_large.jpg
Tak Rilis Ponsel pada 2026, Asus Konfirmasi Sepenuhnya Tinggalkan Pasar Smartphone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/16/3195137//asus_expertbook_ultra-5OhX_large.jpg
ASUS Luncurkan Ekosistem Perangkat AI Bisnis di CES 2026, Prioritaskan Produktivitas Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186513//asus_luncurkan_expert_pm_series-kuvz_large.jpg
ASUS Luncurkan Expert PM Series, Laptop Bisnis Bertenaga AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182646//laptop_asus-1koj_large.jpg
Butuh Laptop Baru di 2026? Ini Berbagai Segmen dari Laptop ASUS yang Perlu Anda Tahu
Telusuri berita ototekno lainnya
