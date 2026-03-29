5 Alasan ASUS Zenbook DUO Jadi Laptop Terbaik 2026 dengan Dual OLED 3K

JAKARTA - ASUS Zenbook DUO (UX8407AA) edisi 2026 membawa pembaruan signifikan di kelas laptop layar ganda. Mulai dari desain sasis yang memadukan ketangguhan dan ringan dengan material Ceraluminum, engsel tersembunyi tanpa celah, hingga performa yang jauh meningkat berkat prosesor Intel® Panther Lake. Oleh karena itu, laptop ini layak disebut sebagai Laptop Terbaik untuk kebutuhan profesional dan multitasking.

ASUS Zenbook DUO (UX8407AA) dirancang untuk memenuhi tuntutan para profesional kreatif dan pekerja produktif yang membutuhkan layar luas, kinerja tangguh, dan mobilitas tinggi. Berikut adalah lima alasan mengapa laptop ini pantas memegang predikat sebagai laptop terbaik di tahun 2026.

Alasan ASUS Zenbook DUO Jadi Laptop Terbaik 2026

Menilik lebih dalam keunggulan ASUS Zenbook DUO UX8407AA, berikut penjelasan rinci setiap kelebihan yang membuatnya unik dan unggul di kelasnya.

1. Layar Ganda ASUS Lumina Pro OLED 3K 144Hz yang "Seamless"

Zenbook DUO hadir dengan dua layar sentuh 14 inci beresolusi tinggi 3K (2880 x 1800 piksel) dengan rasio 16:10. Kedua layar ini menawarkan kecepatan refresh rate 144Hz dengan Variable Refresh Rate (VRR) antara 48-144Hz, sehingga gambar yang tampil terasa mulus tanpa lag.

Kualitas visual layarnya tidak main-main. Peak Brigthness dapat mencapai hingga 1000 nits pada mode HDR dan 500 nits untuk SDR, didukung oleh gamut warna 100 persen DCI-P3 dan sertifikasi VESA DisplayHDR True Black 1000.