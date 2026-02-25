Rayakan Dua Dekade, ASUS ROG Perkenalkan Inovasi Dual Screen dan Kolaborasi dengan Kojima Productions

JAKARTA – ASUS Republic of Gamers (ROG) merayakan dua dekade kiprahnya di dunia teknologi gaming dengan memperkenalkan rangkaian produk terbaru yang menegaskan standar ASUS ROG di dunia komputasi, mulai dari laptop gaming dua layar ROG Zephyrus Duo (GX651) hingga kolaborasi dengan studio gaming terkemuka Kojima Productions dalam ROG Flow Z13-KJP.

“Dua puluh tahun yang lalu, kami memulai perjalanan ini dengan sebuah visi sederhana: menciptakan perangkat yang memberikan keunggulan mutlak bagi para gamers. Hari ini, visi tersebut telah berkembang menjadi sebuah ekosistem gaming terlengkap di Indonesia,” ujar Lenny Lin, Country Manager ASUS Indonesia.

Sejak kehadiran motherboard Crosshair pertama pada tahun 2006, ASUS ROG telah identik dengan keberanian untuk bereksperimen. Pada 2026 ini, ASUS mengedepankan AI bukan hanya sebagai teknologi pelengkap, melainkan otak utama yang mengoptimalkan performa, efisiensi termal, hingga pengalaman visual imersif.

Ekosistem produk yang diperkenalkan hari ini mencakup spektrum luas, mulai dari laptop, PC desktop dengan performa ekstrem, hingga periferal yang dirancang secara ergonomis.

ROG Zephyrus Duo (GX651): Laptop Gaming Layar Ganda Pertama di Dunia dengan 3K OLED

ROG Zephyrus Duo (GX651) menjadi pionir laptop gaming layar ganda dunia dengan Dua panel sentuh 3K ROG Nebula HDR OLED 120Hz. Kreator memiliki kanvas ekstra untuk edit cepat, sementara bagi gamer layar ekstra ini bisa digunakan untuk memantau chat atau peta tanpa ganggu aksi utama.