Laptop Bisnis Price-Performance Terbaik: ASUS ExpertBook P5

JAKARTA - Dalam memilih laptop bisnis, perusahaan dan profesional tidak hanya mempertimbangkan performa, tetapi juga nilai yang didapat dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan. Perangkat yang ideal perlu menawarkan kemampuan komputasi yang mumpuni, fitur keamanan bisnis, serta fleksibilitas penggunaan tanpa meningkatkan biaya operasional secara berlebihan.

ASUS ExpertBook P5 hadir sebagai salah satu laptop bisnis yang menawarkan keseimbangan tersebut. Dengan dukungan prosesor Intel® Core™ Ultra Series 2, kemampuan AI on-device melalui NPU, layar berkualitas tinggi, serta pilihan konfigurasi yang fleksibel, perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan produktivitas modern dengan tetap mempertahankan efisiensi biaya.

Salah satu model dalam lini ini adalah ASUS ExpertBook P5405CSA. Dengan bobot mulai dari 1,20 kilogram, laptop ini menggabungkan performa, portabilitas, dan fitur enterprise dalam desain yang ringkas untuk mendukung berbagai aktivitas kerja profesional.

Prosesor Intel® Core™ Ultra dengan NPU 47 TOPS

ASUS ExpertBook P5405CSA ditenagai pilihan prosesor Intel® Core™ Ultra 7 258V dengan 8 core dan 8 thread atau Intel® Core™ Ultra 5 226V yang dirancang untuk mendukung produktivitas modern. Prosesor ini dilengkapi Intel® AI Boost NPU hingga 47 TOPS yang memungkinkan berbagai tugas berbasis AI berjalan lebih efisien langsung di perangkat.