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Lima Perbandingan Laptop Bisnis untuk Investasi Jangka Panjang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |16:25 WIB
Lima Perbandingan Laptop Bisnis untuk Investasi Jangka Panjang
ASUS ExpertBook Ultra. (Foto: dok ASUS)
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JAKARTA - Memilih laptop untuk kebutuhan bisnis jangka panjang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Laptop untuk kebutuhan bisnis harus memperhatikan daya tahan perangkat, performa yang konsisten, dan ketersediaan layanan purna jual menjadi faktor penentu yang perlu dipertimbangkan sejak awal. 

Tiga seri laptop yang sering menjadi pilihan utama adalah ASUS ExpertBook Ultra, Dell Latitude, dan HP EliteBook, yang masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Sebelum menentukan pilihan, Anda perlu memahami perbedaan mendasar di antara ketiganya. Dengan membandingkan lima aspek utama, Anda dapat menilai mana yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

1. Daya Tahan dan Build Quality

Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah ketahanan fisik laptop terhadap penggunaan intensif sehari-hari. Dell Latitude dikenal dengan konstruksi kokoh yang dirancang untuk lingkungan korporat. HP EliteBook juga menawarkan build premium dengan sertifikasi uji ketahanan yang solid.

ASUS ExpertBook Ultra mengombinasikan bodi ringan dengan layar berlapis Corning Gorilla Glass Victus. Perpaduan ini membuatnya unggul dalam rasio ketahanan terhadap bobot, sehingga tetap kokoh tanpa mengorbankan portabilitas. Ketiga seri ini sama-sama tangguh, namun ExpertBook menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara daya tahan dan bobot ringan.

2. Spesifikasi Performa 

Kinerja laptop bisnis tidak hanya diukur dari kecepatan prosesor saat ini, tetapi juga kesiapan menghadapi beban kerja di masa depan. Dell Latitude hadir dengan berbagai konfigurasi prosesor Intel® yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. HP EliteBook pun menyediakan opsi prosesor bertenaga untuk profesional yang membutuhkan komputasi tinggi.

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