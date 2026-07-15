5 Rekomendasi Laptop Flagship Terbaik untuk Kerja Kantoran

JAKARTA - Laptop flagship menjadi pilihan utama bagi profesional kantoran yang membutuhkan performa tinggi dan fitur premium. Perangkat kelas atas ini umumnya dilengkapi prosesor terbaru, layar berkualitas, dan bobot ringan untuk mendukung mobilitas.

Investasi pada laptop flagship dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang. Selain itu, laptop flagship biasanya menawarkan garansi yang lebih panjang dan dukungan teknis yang lebih responsif.

Di Indonesia, berbagai merek menawarkan opsi flagship dengan keunggulan masing-masing. Namun, Salah satu yang menonjol adalah ASUS ExpertBook Ultra, karena mengandalkan prosesor AI dan bobot ultra-ringan.

Setiap laptop flagship memiliki spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan berbeda. Berikut lima rekomendasi yang dapat Anda pertimbangkan untuk kerja kantoran.

1. ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA)

ASUS ExpertBook Ultra ditenagai Intel® Core™ Ultra X7 358H dengan NPU hingga 50 TOPS untuk beban kerja AI. Layar Tandem OLED 14 inci WQXGA+ 600 nits memberikan akurasi warna DCI-P3 100% dan sertifikasi Pantone.