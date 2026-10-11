Cara Mudah Buat Tanda Tangan di Gmail

JAKARTA — Cara mudah membuat tanda tangan di Gmail menarik untuk diulas. Gmail sudah menjadi sarana komunikasi yang lekat dengan pekerjaan sehari-hari, mulai dari melamar kerja hingga berkomunikasi dengan klien. Tanda tangan yang memuat nama, jabatan, beserta kontak membuat pesan terlihat lebih rapi dan profesional.

Lantas, bagaimana cara membuatnya? Simak langkah-langkahnya berikut ini.

Cara Buat Tanda Tangan di Komputer

Dilansir dari laman resmi Google, cara membuat tanda tangan di Gmail melalui komputer dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Masuk ke akun Gmail. Klik ikon Setelan di pojok kanan atas, lalu pilih Lihat semua setelan. Cari bagian Tanda tangan, kemudian tulis teks tanda tangan yang diinginkan pada kolom yang tersedia. Jika perlu, tampilan tanda tangan bisa dipercantik dengan menyisipkan gambar atau mengatur gaya tulisan. Tips: Gambar juga dihitung sebagai karakter. Apabila terjadi error, ubah atau kecilkan ukuran gambarnya. Gulir ke bagian bawah halaman, lalu klik Simpan Perubahan.

Cara Buat Tanda Tangan di Android

Selain lewat komputer, tanda tangan juga bisa dibuat langsung dari aplikasi Gmail di ponsel Android dengan langkah berikut:

Buka aplikasi Gmail. Ketuk ikon Menu (garis tiga) di pojok kiri atas. Geser layar ke bawah, lalu pilih Setelan. Pilih akun Google yang ingin diberi tanda tangan. Pilih Tanda Tangan Seluler. Tulis teks tanda tangan yang diinginkan. Ketuk OK untuk menyimpan.

Tips: Apabila belum ada tanda tangan yang dibuat lewat aplikasi Gmail, pesan baru secara otomatis akan menggunakan tanda tangan yang sebelumnya diatur melalui komputer.