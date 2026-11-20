Komdigi Akan Minta Klarifikasi Google soal Penutupan 19.372 Kanal YouTube

JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan meminta klarifikasi resmi dari Google terkait penutupan 19.372 kanal YouTube berbahasa Indonesia sepanjang Juli–September 2026. Langkah ini ditempuh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di balik penghapusan massal akun yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi tersebut.

“Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” demikian keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, Jumat (20/11/2026).

Komdigi menyatakan pihaknya mencermati laporan Google mengenai penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia.

“Komdigi mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital,” tulis keterangan tersebut.

Menurut Komdigi, setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.

“Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia,” lanjut pernyataan Komdigi.

Komdigi memandang temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji. Penjelasan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap temuan Google.

“Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok mana pun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah,” tegas keterangan itu.