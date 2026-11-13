41,49 Juta Pelanggan Seluler Sudah Registrasi Biometrik, Komdigi: Lampaui Target Akhir Tahun

JAKARTA — Sebanyak 41,49 juta pelanggan telepon seluler telah melakukan registrasi via sistem biometrik hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Jadi kalau kita melihat sampai dengan posisi Q3, sekarang mungkin sudah saya update lagi menjadi posisi per Oktober ya, 2026. Dari Januari sampai dengan Oktober 2026, registrasi biometrik secara kumulatif itu sudah mencapai 41,49 juta," kata Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dany Swardani, di Kantor Komdigi, Jumat (13/11/2026).

Ia mengatakan capaian tersebut telah melampaui target akhir tahun yang ditetapkan sebanyak 18 juta registrasi, dengan realisasi yang disebut mencapai lebih dari 127 persen.

"Jadi perkembangannya cukup pesat, bahkan kalau kita lihat dari target Komdigi sendiri sampai dengan Desember 2026 itu kita targetkan 18 juta. Sekarang capaiannya sudah 127 persen lebih ya, 41,49 juta," kata dia.

Ia menjelaskan penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang dilengkapi sistem pendeteksi keaslian pengguna (liveness detection) dinilai mampu meningkatkan keamanan proses pendaftaran kartu seluler.

Selain meminimalkan potensi penyalahgunaan identitas, kebijakan ini juga diarahkan untuk menekan kejahatan digital dan memperbaiki ekosistem industri telekomunikasi nasional.

Dany menyampaikan, penerapan registrasi biometrik saat ini hanya diwajibkan bagi pelanggan baru serta pengguna yang melakukan penggantian kartu SIM.