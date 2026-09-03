Google Hadirkan 5 Fitur Android Baru dalam Pembaruan September

JAKARTA – Google meluncurkan pembaruan Android bulan September yang menghadirkan sejumlah fitur untuk membuat penggunaan ponsel pintar sehari-hari menjadi lebih praktis. Fitur-fitur terbaru ini mencakup solusi untuk barang yang terselip, penanganan mabuk perjalanan, peningkatan aksesibilitas, hingga pembaruan perpesanan, sehingga memberikan pengguna lebih banyak cara untuk menyelesaikan berbagai hal tanpa harus bergantung pada aplikasi terpisah.

Dilansir Gizmochina, pembaruan ini mencakup lima fitur penting yang hadir di Gemini, Find Hub, Google Messages, dan sistem operasi Android itu sendiri. Beberapa fitur sudah mulai digulirkan, sementara yang lain memerlukan versi Android yang lebih baru atau akan segera hadir. Berikut fitur-fitur yang dihadirkan Google dalam pembaruan ini:

Gemini Dapat Mengingat Lokasi Penyimpanan Barang

Salah satu penambahan yang lebih praktis adalah menghubungkan Gemini dengan Find Hub, yang memungkinkan pengguna menyimpan lokasi barang-barang yang tidak dilengkapi alat pelacak. Anda dapat memberi tahu Gemini di mana Anda meletakkan sesuatu—seperti paspor atau kunci cadangan—serta menambahkan foto jika diinginkan, lalu menanyakan kembali lokasi penyimpanannya di kemudian hari. Fitur ini akan hadir di Android 16 dan versi yang lebih baru di negara-negara yang mendukung Gemini dan Find Hub.

Motion Assist Mengatasi Mabuk Perjalanan

Android 17 menghadirkan fitur Motion Assist, yang menampilkan overlay berupa gelembung bergerak di layar saat Anda sedang bepergian menggunakan kendaraan. Indikator visual ini dirancang untuk mengurangi ketidaksesuaian antara apa yang dilihat mata di layar dengan gerakan yang dirasakan oleh tubuh. Pengguna dapat mengaktifkan fitur ini secara otomatis maupun melalui Quick Settings, serta menyesuaikan tampilan gelembung tersebut.

Guided Vision Menghadirkan Bantuan Berbasis Kamera

Fitur Guided Vision dirancang bagi pengguna tunanetra dan pengguna dengan gangguan penglihatan melalui Gemini Live. Dengan memanfaatkan kamera ponsel, pengguna dapat memperoleh deskripsi lisan mengenai objek di sekitar, teks berukuran kecil, menu, serta elemen lingkungan lainnya. Panduan suara juga dapat membantu pengguna memosisikan kamera dengan tepat. Fitur ini akan hadir di perangkat Android versi 9 dan yang lebih baru di wilayah tempat Gemini tersedia.