Google Beri Opsi Pengguna Hapus Watermark Gambar AI di Gemini dan Flow

JAKARTA - Google kini memungkinkan pengguna generator gambar Nano Banana untuk menghapus tanda air (watermark), yang biasanya terlihat di sudut kanan bawah gambar yang dihasilkan model AI tersebut. Langkah ini tampaknya merupakan respons Google bagi pengguna yang merasa terganggu dengan watermark tersebut.

Pengaturan baru untuk menghapus watermark ini tersedia di Gemini dan Flow, serta akan segera hadir pula di fitur AI Mode pada Google Search, demikian dilansir GSM Arena.

Fitur ini tidak hanya berlaku untuk gambar, tetapi juga pada video dan lagu yang dihasilkan menggunakan Gemini Omni dan Lyria. Satu-satunya pengecualian adalah untuk "negara-negara yang mewajibkan keberadaan watermark tersebut berdasarkan hukum".

Perlu dicatat bahwa meskipun watermark yang terlihat kini menjadi opsional, watermark SynthID yang tidak terlihat serta metadata C2PA tetap digunakan. Ini berarti Anda masih bisa bertanya kepada Gemini apakah suatu gambar merupakan hasil buatan AI, dan jika ya, Gemini akan memberitahukannya kepada Anda.

(Rahman Asmardika)