Google Beberkan Fitur Baru Android Halo, Ini Fungsinya

JAKARTA - Google memperkenalkan fitur baru yang dikenal dengan nama Android Halo. Fitur ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tugas yang dikerjakan agen AI pada ponsel, tanpa pengguna perlu terus-menerus beralih aplikasi. Kini, Google memberikan informasi lebih banyak mengenai fitur yang pertama kali dipratinjau pada Google I/O bulan Mei lalu tersebut.

Dalam video terbaru di saluran YouTube pengembang resmi Google, Presiden Android, Sameer Samat, memberikan detail lebih lanjut tentang Android Halo. Fitur ini dirancang untuk membuat komunikasi antara pengguna dan asisten AI mereka jauh lebih lancar dan transparan.

Tempat khusus di bilah status

Idenya sederhana: Android Halo menciptakan ruang permanen di bilah status ponsel untuk agen AI pilihan Anda, baik itu Gemini atau agen pihak ketiga yang kompatibel. Saat agen sedang mengerjakan sesuatu, Anda akan melihat indikator halus di sana. Indikator tersebut dapat menunjukkan pembaruan kemajuan, mengajukan pertanyaan lanjutan singkat, atau menampilkan hasil akhir tanpa Anda perlu membuka aplikasi lagi.

Samat menjelaskan bahwa meskipun agen AI semakin mahir menjalankan banyak tugas sendiri, mereka masih membutuhkan masukan manusia pada saat-saat penting. Halo bertindak sebagai saluran khusus untuk tiga hal utama: mengajukan pertanyaan klarifikasi, berbagi pembaruan, dan menunjukkan pekerjaan yang telah selesai.

“Ini adalah lokasi khusus di bilah status tempat agen yang dipilih pengguna dapat melaporkan pembaruan kepada pengguna dan menerima instruksi terbaru pengguna untuk antrean tugas saat ini,” katanya, sebagaimana dilansir Gizmochina. Dia menyebutnya sebagai arah baru yang menarik tentang bagaimana kita akan berinteraksi dengan sistem cerdas di masa depan.

Dengan menjaga agar semuanya terlihat dan mudah diakses, Halo menghadirkan transparansi yang lebih besar pada aktivitas AI di latar belakang. Hal ini membuat fitur ini menjadi seperti mitra yang membantu, yang seharusnya membantu membangun kepercayaan pengguna terhadap aktivitas agen AI di ponsel mereka.

Fitur ini diharapkan akan hadir pada akhir tahun 2026 bersama Android 17. Fitur ini sangat cocok dengan rencana Gemini Google yang lebih luas dan dapat bekerja bersama dengan kemampuan AI baru lainnya. Meskipun kita masih menunggu detail lengkap tentang peluncuran dan perangkat yang didukung, tujuannya jelas: membuat AI di Android terasa lebih alami dan terintegrasi ke dalam penggunaan sehari-hari.

(Rahman Asmardika)