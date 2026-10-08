Huawei Resmi Rilis WATCH GT 7 Series di Indonesia, Harga Mulai Rp3,9 Jutaan

JAKARTA — Huawei resmi meluncurkan lini smartwatch terbarunya, HUAWEI WATCH GT 7 Series, di Indonesia pada Rabu (7/10/2026). Lini terbaru ini terdiri dari HUAWEI WATCH GT 7 dengan varian ukuran 41 mm dan 46 mm, serta HUAWEI WATCH GT 7 Pro berukuran 46 mm.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro menggunakan casing titanium alloy serta layar sapphire glass yang memiliki perlindungan lebih baik dari benturan dan abrasi. Bezel nanocrystal ceramic yang membalut smartwatch ini menjadikannya lebih tahan gores dan korosi.

Layar HUAWEI WATCH GT 7 Series mampu mencapai tingkat kecerahan hingga 3.000 nits untuk penggunaan nyaman di dalam maupun luar ruangan. Perangkat ini juga mendukung aktivitas menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kedua model menggunakan tali Easy Cross dengan desain tuck-under yang praktis, kencang, dan nyaman digunakan.

Baik WATCH GT 7 maupun WATCH GT 7 Pro dilengkapi dengan berbagai fitur pemantau kesehatan tingkat lanjut, termasuk Advanced Health Intelligence, AI Powered Physical Readiness Score, PWAA, HRV, Studi Risiko Penyakit Jantung Koroner, serta Studi Risiko Diabetes.

Fitur dukungan olahraganya pun ditingkatkan dari seri sebelumnya. Perangkat ini kini berbekal Advanced Cycling Performance Insights dan Turning Detection untuk pecinta kegiatan bersepeda, All New Golf Experience dengan lebih dari 17.000 peta lapangan, serta dukungan lebih dari 3.000 peta resor ski.