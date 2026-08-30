HUAWEI Pura 90s Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

Huawei Pura 90s Series resmi meluncur di Indonesia dalam dua model: Pura 90s Pro Max dan Pura 90s Pro.

JAKARTA — HUAWEI resmi meluncurkan lini flagship terbarunya, HUAWEI Pura 90s Series, di Indonesia, dalam dua varian: HUAWEI Pura 90s Pro Max dan HUAWEI Pura 90s Pro. Seri ini menghadirkan teknologi Advanced AI Photography dengan sensor super besar dan teknologi Advanced AI Photography.

HUAWEI Pura 90s Series mengusung melalui filosofi desain The Rhythm of Colour, dengan memadukan estetika modern tanpa mengorbankan fungsionalitas. Kedua varian juga dibekali teknologi True-to-Colour Camera 2.0 untuk memastikan reproduksi warna dan skin tone tetap akurat serta natural di berbagai kondisi pencahayaan.

Kemampuan Fotografi ALL MAX

Sebagai varian tertinggi, HUAWEI Pura 90s Pro Max mengusung 200MP Ultra Large Sensor Telephoto Camera dengan sensor 1/1.28 inci, RYYB, 4x Optical Zoom, serta stabilisasi OIS CIPA 7.0. Spesifikasi ini memungkinkan pengguna mengabadikan detail tajam dari jarak jauh, mulai dari ekspresi musisi di panggung konser hingga arsitektur megah saat melancong.

Perangkat ini juga dilengkapi 50MP Ultra Lighting HDR Camera berteknologi LOFIC dan 16EV Super Wide Dynamic Range (apertur F1.4–F4.0). Fitur ini menjaga keseimbangan area terang dan gelap secara optimal, bahkan saat memotret di bawah spotlight panggung yang terik. Untuk rekaman video, kemampuan telefotonya sanggup melakukan pembesaran hingga 20x zoom dengan stabil.

Sementara itu, HUAWEI Pura 90s Pro hadir bagi pencinta detail jarak dekat lewat 50MP Ultra Lighting Macro Telephoto Camera. Fitur ini mendukung 4x Optical Zoom, hingga 8x Optical-Quality Zoom, dan jarak fokus minimum 5 cm yang ideal untuk menangkap tekstur perhiasan, makanan, maupun riasan. Kamera utamanya beresolusi 50MP dengan sensor 1/1.28 inci dan apertur F1.4–F4.0 untuk pencahayaan presisi.