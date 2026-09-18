HUAWEI Resmi Rilis MatePad Air (2026) di Indonesia, Tablet Ringan Ultra-tipis dengan Layar PaperMatte

JAKARTA – HUAWEI resmi meluncurkan lini tablet terbarunya di Indonesia, HUAWEI MatePad Air (2026), pada Jumat (18/9/2026). Seperti namanya, MatePad Air mengusung desain ultra-tipis dan berbobot ringan, dengan tetap menghadirkan pengalaman produktivitas setingkat PC dan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI).

Ditargetkan untuk mendukung berbagai aktivitas pengguna mulai dari bekerja, belajar, hingga hiburan secara fleksibel, MatePad Air (2026) hadir dengan bodi setipis 5,3 mm dan bobot hanya 509 gram yang sangat ringan. Bahkan saat dipasangkan dengan Smart Magnetic Keyboard, bobot totalnya tetap tergolong ringkas di angka 817 gram.

Bodi tablet dilapisi Pearlescent Sheen E-Coating Process 2.0 untuk memberikan efek kilau lembut serta ketahanan ekstra terhadap noda.

Untuk pertama kalinya pada seri MatePad Air, HUAWEI menyematkan layar 12 inci OLED Eye-Soothing PaperMatte Display beresolusi 2,8K dengan refresh rate hingga 144 Hz dan rasio layar-ke-bodi mencapai 92%. Teknologi PaperMatte dirancang untuk mengurangi pantulan cahaya hingga 20% (anti-glare), memberikan tekstur menulis seperti di atas kertas saat menggunakan stylus, sekaligus menjaga kenyamanan mata saat digunakan dalam jangka waktu lama.

Dari sisi performa, MatePad Air (2026) ditenagai chipset Kirin T93C Huawei yang disokong oleh baterai berkapasitas 10.100 mAh dan dilengkapi teknologi pengisian cepat 66 W HUAWEI SuperCharge. Baterai ini mampu bertahan hingga 10 jam pemutaran video atau 8 jam sesi rapat daring.

Selain itu, perangkat ini telah mendukung jaringan Wi-Fi 7, sistem pendingin heat dissipation yang efisien, sistem audio 6 speaker (HUAWEI SOUND), kamera belakang 50 MP, kamera depan 12 MP, serta dual microphones.

Integrasi Fitur AI

MatePad Air (2026) menggabungkan hardware, software, dan ekosistem AI untuk menyederhanakan alur kerja harian pengguna. Tablet ini mengintegrasikan sejumlah fitur AI, termasuk PC-level WPS Office AI dan AI-powered HUAWEI Notes, guna mengoptimalkan berbagai tugas dokumen maupun data.