Segera Hadir HUAWEI MatePad Air: Bukti Perjalanan Inovasi dalam Produktivitas

JAKARTA - Tablet terus berevolusi. Dari perangkat yang awalnya identik dengan mobilitas dan konsumsi konten, kini tablet berkembang menjadi perangkat yang mampu mendukung produktivitas, kreativitas, hingga pekerjaan profesional layaknya PC.

Di tengah perkembangan tersebut, HUAWEI kembali bersiap menghadirkan generasi terbaru dari lini tablet ringannya melalui HUAWEI MatePad Air (2026).

Kehadiran generasi terbaru ini menjadi kelanjutan dari perjalanan panjang HUAWEI dalam mendorong inovasi desain dan produktivitas tablet. Dari MateBook Fold hingga MatePad Pro Max, setiap perangkat membawa pendekatan baru untuk memperluas kemampuan tablet tanpa mengorbankan sisi portable-nya.

Dari MateBook Fold ke MatePad Pro Max: Legacy yang Dibangun dari Inovasi

Perjalanan tersebut dimulai dari HUAWEI MateBook Fold dengan layar OLED lipat berukuran 18 inci yang memberikan ruang kerja layaknya desktop, namun dapat dilipat menjadi perangkat yang jauh lebih ringkas. Konsepnya sederhana: menghadirkan layar sebesar mungkin tanpa membuat perangkat kehilangan sisi portabelnya.

Dilanjutkan oleh HUAWEI MatePad Edge, di mana fokusnya bergeser pada kemampuan sebuah tablet untuk menangani pekerjaan yang sebelumnya identik dengan PC. Performa tinggi, active cooling, serta kemampuan berpindah antara tablet mode dan desktop mode membuat perangkat ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan penggunaan yang berbeda.

Transformasi tersebut kemudian berlanjut melalui HUAWEI MatePad Pro Max, yang memperlihatkan pendekatan HUAWEI terhadap perangkat flagship dari sisi engineering. Dengan bobot hanya 499 gram, atau 509 gram untuk PaperMatte Edition, MatePad Pro Max menjadi tablet 13,2 inci dengan bobot paling ringan di kelasnya. Yang menarik bukan hanya dimensinya, tetapi bagaimana HUAWEI tetap mempertahankan layar besar, baterai berkapasitas tinggi, serta kemampuan PC-level dan AI dalam bodi yang tipis dan ringan.