HUAWEI Pura 90s Series 5G Resmi Hadir di Indonesia, Bawa Kemampuan Fotografi dan AI yang Maksimal

JAKARTA - HUAWEI resmi memperkenalkan lini smartphone flagship terbarunya, HUAWEI Pura 90s Series 5G, di Indonesia pada Jumat (28/8/2026). Kehadiran smartphone ini menjadi langkah strategis HUAWEI untuk menegaskan kembali posisinya sebagai pionir inovasi fotografi mobile kelas premium.

Dua perangkat unggulan yang diluncurkan dalam seri ini, yakni HUAWEI Pura 90s Pro Max dan HUAWEI Pura 90s Pro, hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna yang mengidamkan hasil foto realistis, persis seperti apa yang ditangkap oleh mata. HUAWEI menyadari bahwa di tengah kompetisi smartphone flagship yang kian sengit, keunggulan di atas kertas tak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur bagi konsumen.

Nicoline Patricia Malina – Commercial and Fashion Photographer

Bawa Kamera Telefoto 200MP, Terdepan di Kelasnya

Sektor kamera menjadi panggung utama HUAWEI Pura 90s Pro Max 5G lewat 200MP Ultra Large Sensor Telephoto Camera (sensor 1/1.28 inci RYYB, 4x Optical Zoom, F2.6, OIS) yang sanggup membidik detail jarak jauh secara tajam dan kaya cahaya.

Fitur ini didukung 20x HEX Telephoto Video dengan kejernihan hingga 200 persen serta Telephoto Macro. Kamera utamanya menggunakan Ultra Lighting HDR Camera 50MP berteknologi LOFIC dan physical adjustable aperture 10 tingkat (F1.4–F4.0) untuk hasil HDR maksimal.