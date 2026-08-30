Jangan Asal Uninstall, Ini Pentingnya Hapus Akun Kredivo lewat CS

JAKARTA - Hapus aplikasi dari HP memang cuma butuh beberapa detik. Tapi kalau yang ingin kamu lakukan sebenarnya adalah menutup akun Kredivo, ceritanya berbeda. Sebelum mencari tahu cara hapus akun Kredivo permanen, penting untuk memahami bahwa menghapus aplikasi dan menutup akun merupakan dua hal yang berbeda.

Keduanya sering dianggap sama karena sama-sama membuat aplikasi Kredivo tidak lagi terlihat di HP. Padahal, uninstall hanya menghapus aplikasinya dari perangkat, sedangkan penutupan akun merupakan proses yang dilakukan oleh tim Kredivo.

Karena itu, kalau keputusanmu memang untuk menutup akun, jangan berhenti di uninstall aplikasi saja.

Uninstall Aplikasi Tidak Sama dengan Menutup Akun

Misalnya kamu sudah tidak ingin menggunakan Kredivo dan langsung menghapus aplikasinya dari HP. Setelah aplikasi hilang, kamu mungkin mengira urusannya sudah selesai. Padahal, menghapus aplikasi tidak otomatis menutup akun.

Akun Kredivo tetap memiliki statusnya sendiri sampai proses penutupan dilakukan melalui customer service. Jadi, kalau tujuanmu adalah benar-benar mengakhiri akun, kamu perlu mengajukan penutupan melalui jalur yang disediakan.